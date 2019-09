Calcio Serie D: Legnano mette la freccia nel girone B

CALCIO SERIE D: LEGNANO METTE LA FRECCIA

Giornata proficua per le altomilanesi nel girone B di Serie D. Nella sesta giornata di andata, la vittoria ottenuta a scapito dello Scanzorosciate ha permesso al Legnano di fare un altro balzo in avanti in classifica, superando proprio i bergamaschi. Esulta anche l’Arconatese che supera il Villa Valle e guadagna molte posizioni. Pareggia il Milano City, così come la prima Castellanzese “targata” Achille Mazzoleni. Nel girone A pesante sconfitta casalinga per la caronnese.

IL RIEPILOGO

GIRONE A – 5ª GIORNATA: Bra-Ligorna 0-2, Borgosesia-Casale 2-0, Caronnese-Seravezza 1-2, Fezzanese-Fossano 3-1, Lavagnese-Prato 1-2, Lucchese-Sanremese 0-0, RF Querceta-Ghivizzano B. 2-1, Vado-Savona 2-1, Verbania-Chieri 0-2.

CLASSIFICA: Fezzanese*12, RF Querceta 11, Prato, Ghivizzano 10, Chieri, Borgosesia 9, Seravezza 8, Caronnese, Fossano 7, Sanremese 6, Vado, Casale 5, Savona*, Lucchese 4, Ligorna*, Verbania 3, Lavagnese* 2, Bra 0. (*1 partita in meno).

6ª GIORNATA (domenica 6): Chieri-Real Forte Querceta, Casale-Lucchese, Fossano-Caronnese, Ghivizzano B.-Borgosesia, Ligorna-Vado, Prato-Fezzanese, Sanremese-Bra, Savona-Lavagnese, Seravezza Pozzi-Verbania.

GIRONE B – 6ª GIORNATA: Virtus Ciserano-Pro Sesto 1-2, Arconatese-Villa Valle 3-2, Brusaporto-Sondrio 1-0, Castellanzese-Caravaggio 0-0, Folgore Caratese-Inveruno 2-1, Legnano-Scanzorosciate 2-1, Levico Terme-Milano City 0-0, NibionnOggiono-Dro Alto Garda 3-0, Tritium-Ponte San Pietro 3-3, Virtus Bolzano-Seregno 0-0.

CLASSIFICA: Seregno 16, Folgore Caratese 14, Pro Sesto, Sondrio 13, Legnano 12, Scanzorosciate 11, Tritium, Brusaporto, Nibionnoggiono 9, Arconatese 7, Virtus Ciserano, Caravaggio, Ponte San Pietro, Levico Terme 6, Inveruno, Villa Valle 5, Castellanzese, Dro Alto Garda 4, Milano City 3, Virtus Bolzano 2.

7ª GIORNATA (domenica 6): Seregno-Tritium, Arconatese-Virtus Bolzano, Caravaggio-Milano City, Dro Alto Garda-Brusaporto, Inveruno-NibionnOggiono, Ponte San Pietro-Folgore Caratese, Pro Sesto-Castellanzese, Scanzorosciate-Levico Terme, Sondrio-Legnano, Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo.

