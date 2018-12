Calciomercato: Ronchi al Legnano di mister Fiorito

CALCIOMERCATO: RONCHI AL LEGNANO

La rincorsa alle posizioni di vertice del girone A di Eccellenza sarà lunga e difficile per il Legnano, considerate le tante occasioni gettate alle ortiche lungo la prima deludente parte della stagione.

Il desiderio di riscossa è però altissimo nel club presieduto da Giovanni Munafò il quale anche nella finestra invernale di calcio mercato sta facendo tutto il possibile per affidare al nuovo allenatore Fiorito una “rosa” di giocatori all’altezza dell’impresa richiesta: tornare come minimo in zona play off.

Proprio sul filo di lana, il direttore sportivo Maurizio Salese ha condotto in porto un’altra importante trattativa avallata dal massimo dirigente lilla: da ieri sera è un giocatore del Legnano Andrea Ronchi nato il 23 febbraio del 1998, terzino destro che ha iniziato la corrente stagione nelle fila del Seregno in Serie D nel quale ha totalizzato 8 presenze. Al suo attivo, il nuovo giocatore del Legnano ha anche presenze nelle squadre giovanili del Renate, club di Lega Pro.