Campionati italiani assoluti di Pancrazio: il già campione del mondo Vincenzo Barretta torna a vincere l’oro.

Campionati italiani assoluti di Pancrazio, Pirazzini è allenatore

Angelo Pirazzini ottiene ufficialmente il titolo di allenatore di Pancrazio (antico sport da combattimento greco).

Nel weekend del 4 e 5 maggio, si sono svolti ad Agropoli i Campionati italiani assoluti di Pancrazio. Pirazzini, nello staff tecnico, è stato dunque ufficialmente nominato istruttore e ha ottenuto un argento, con Mario Sina, in una specialità di stile, eseguendo una sequenza tecnica dell’arte marziale greca. “Il Pancrazio è in crescita e vorremmo aprire altre palestre – ha commentato Pirazzini -. Speriamo, nei prossimi 10 anni, di creare una forte presenza di questo sport in Lombardia. Siamo contenti dei nostri ragazzi”.

Le vittore del team di Barretta

Nella competizione, il team del già campione del mondo Vincenzo Barretta (che include atleti provenienti da tre palestre di Busto Arsizio, Busto Garolfo e Cassano), ha ottenuto 7 medaglie d’argento e una medaglia d’oro. A vincere la medaglia d’oro è stato lo stesso Barretta, il quale ha conquistato per la sesta volta consecutiva il titolo italiano, combattendo in finale con il campione mondiale juniores.

