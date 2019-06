Cassinetta, l’Asd Aurora avvia la sezione giovanile di calcio

Cassinetta, l’Asd Aurora avvia la sezione giovanile della squadra di calcio: Open Day il 30 giugno per i nati e le nate dal 2007 al 2012.

Significativa novità in vista della prossima stagione sportiva a Cassinetta. L'Asd Aurora Osgb ha infatti deciso di dare vita ad una sezione giovanile della squadra di calcio in paese. Il progetto sarà presentato con un Open Day all'oratorio San Carlo di via Roma 20 alle 17 di domenica 30 giugno. L'invito è rivolto ai ragazzi ed alle ragazze nati dal 2007 al 2012. Lo staff illusterà ai genitori ed ai giovani atleti gli obiettivi formativi della scuola calcio. Durante l'Open Dat sarà inoltre attivo un servizio di ristoro e intrattenimento.