CASTANESE, BUONA LA PRIMA. VOLA LA RHODENSE

Grazie alla splendida punizione di Andrea Barbaglia e alla rete di Ivan Appella, la Castanese si aggiudica l’incontro di andata del play out del girone A di Eccellenza giocato sul campo dell’Union Villa Cassano. Domenica, tra le mura amiche, l’occasione per sancire definitivamente la salvezza.

Vola a vele spiegate la Rhodense che espugna con pieno merito il campo del S.Angelo nel primo incontro del triangolare di finale. Il gol di Davide Caruso e la doppietta di Antonio Gentile sono decisivi per gli orange che subiscono il ritorno dei lodigiani, passati con una punizione ed un rigore ma senza mai mettere in discussione il successo dei ragazzi di Gabriele Raspelli. Dopo la sfida in terra orobica Forza&Costanza-S.Angelo prevista per mercoledì, sabato al “Vinciguerra” di Lucernate, ultimo impegno stagionale per la Rhodense che aspetta l’undici di Martinengo.

IL RIEPILOGO – ECCELLENZA

PLAY OFF – Spareggi Nazionali. Domenica 26 maggio: Legnano-Maia Alta Obermais rinviata.

PLAY OUT: Union Villa-Castanese 0-1. Domenica 2 giugno, ore 16: Castanese-Union Villa.

PROMOZIONE

PLAY OFF FINALE – S.Angelo-Rhodense 2-3. Mercoledì 29 maggio: Forza&Costanza-S.Angelo. Sabato 1 giugno: Rhodense-Forza&Costanza.

PRIMA CATEGORIA

PLAY OFF FINALE – Castelleone-Voluntas Montichiari 3-3, Gorla Maggiore-Castello Cantù 1-1, Locate-Azzano FG 1-3. Domenica 2 giugno: Voluntas Montichiari-Castelleone, Castello Cantù-Gorla Minore, Azzano FG-Locate.

SECONDA CATEGORIA

PLAY OFF FINALE – Virtus Travagliato-Gambolò 2-0, Nuova San Paolo-Atletico Liscate 2-2, HF Calcio-Polisportiva Oratorio 2B 2-2, Palazzolo Milanese-Sesto 2010 1-0, Tiranese-Palazzo Pignano 0-0, Cornatese-Calcio Bosto 1-1. Domenica 2 giugno: Gambolò-Virtus Travagliato, Atletico Liscate-Nuova San Paolo, Polisportiva Oratorio 2B-HF Calcio, Sesto 2010-Palazzolo Milanese, Palazzo Pignano-Tiranese, Calcio Bosto-Cornatese.

