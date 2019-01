Castellanzese, Fenegrò e Legnano avanti tutta in Eccellenza

Fermata dalla neve la Varesina, si segnalano solo vittorie nell’alta classifica del girone A di Eccellenza. La capolista Castellanzese dispone della Castanese a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Clamorosa, invece, la vittoria del Fenegrò a Lazzate: su un campo innevato (nella foto) l’Ardor è meritatamente avanti 2-1 al 90’: poi arrivano in rapida successione il pareggio di Boselli e il gol vittoria di Anzano. Tutto facile per il Legnano col Ferrera Erbognone.

ECCELLENZA A

DICIOTTESIMA GIORNATA: Sestese-Alcione nd, Castellanzese-Castanese 3-0, Mariano-Città di Vigevano 1-1, Ardor Lazzate-Fenegrò 2-3, Legnano-Ferrera Erbognone 3-1, Busto 81-Union Villa Cassano nd, Varese-Varesina nd, Acc. Pavese-Verbano 1-3.

CLASSIFICA: Castellanzese 44, Verbano 35, Fenegrò, Legnano 33, Busto 81*, Varese* 31, Varesina* 30, Sestese* 26, Alcione* 24, Accademia Pavese 23, Mariano 22, Ardor Lazzate 19, Castanese 13, Union Villa* 11, Città di Vigevano 10, Ferrera Erbognone 6. (*1 partita in meno)

DICIANNOVESIMA GIORNATA (domenica 3 febbraio): Città Di Vigevano-Acc.Pavese (2-3), Ferrera Erbognone-Ardor Lazzate (1-5), Castanese-Busto 81 (0-2), Fenegrò-Castellanzese (1-4), Alcione Milano-Legnano (0-4), Varesina-Mariano (1-3), Verbano-Sestese (3-0), Union Villa Cassano-Varese (0-4). (tra parentesi il risultato della gara di andata)

