Castellanzese stupenda: è prima in Eccellenza dopo la sesta giornata di andata.

Cinque vittorie ed un pareggio in sei giornate: ecco il ruolino di marcia della stratosferica Castellanzese che è rimasta solitaria capolista del girone A di Eccellenza, quello delle “big”. C’è un grande gioco collettivo dietro i continui exploit della squadra di Fiorenzo Roncari: in sei giornate sono stati ben otto i giocatori ad andare in gol. Nella vittoria con l’Alcione Milano, quarto gol di Alessandro Gibellini, classe 1996, e marcature di Bigioni e Colombo.

Per la Castellanzese c’è ora l’esame di maturità: domenica saranno al “Mari” di Legnano al cospetto di una squadra frenata dall’Ardor Lazzate e quindi scesa a “-2”.

Dopo la prima vittoria stagionale, la Castanese concede il bis sul campo del Mariano ottenendo tre punti d’oro. In grande evidenza ancora Niccolò Colombo con una doppietta. Le altre reti sono di Ghidoli e del giovane Lopez Guerra.

RISULTATI: Accademia Pavese-Union Villa 1-0, Ardor Lazzate-Legnano 1-1, Busto 81-Ferrera Erbognone 0-0, Castellanzese-Alcione 3-2, Mariano-Castanese 1-4, Sestese-Città Vigevano 3-0, Varese-Fenegrò 1-0, Verbano-Varesina 1-0.

CLASSIFICA: Castellanzese 16, Legnano 14, Accademia Pavese 13, Verbano 12, Busto 81 11, Ardor Lazzate, Sestese, Varese 10, Mariano 9, Fenegrò, Varesina 7, Alcione, Castanese 6, Union Villa 3, Città Vigevano, Ferrera Erbognone 1.

SETTIMA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15.30): Alcione-Busto 81, Ardor Lazzate-Sestese, Castanese-Accademia Pavese, Fenegrò-Mariano, Ferrera Erbognone-Varese, Legnano-Castellanzese, Union Villa-Verbano, Varesina-Città Vigevano.

PROMOZIONE A: CARUSO C’E’, LA RHODENSE PURE

Poteva solo esserci la firma di Davide Caruso sulla prima vittoria esterna della Rhodense che vince a Ponte Tresa e resta vicina alle prime della classe. In attesa di avere Paolo Crucitti in panchina l’Universal Solaro rimedia la sesta sconfitta consecutiva. Prosegue la crisi di risultati del Saronno (8 gol subiti in due partite) e del Fagnano. L’Uboldese ringrazia Tartaglione e ritrova la vittoria.

RISULTATI: Base 96-Muggiò 0-1, Besnatese-Morazzone 1-0, FBCSaronno-Meda 0-3, Gavirate-Lentatese 1-0, Olimpia-Rhodense 0-1, Uboldese-Cob 91 2-1, Universal Solaro-Guanzatese 0-1, Vergiatese-Fagnano 1-0.

CLASSIFICA: Vergiatese 16, Muggiò 15, Besnatese, Guanzatese 13, Rhodense 12, Cob91 10, Gavirate, Morazzone, Base 96 Seveso 9, Olimpia 8, Meda 7, Lentatese, Saronno, Uboldese 6, Fagnano 1, Universal Solaro 0.

SETTIMA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15.30): Base 96-Gavirate, Cob 91-Universal Solaro, Fagnano-Uboldese, Guanzatese-Lentatese, Meda-Besnatese, Morazzone-Vergiatese, Muggiò-Olimpia Calcio, Rhodense-FBC Saronno.

PROMOZIONE F: PRIMO HURRA’ DEL BAREGGIO

La doppietta di Ferrario e il gol di Sala regalano il successo al Vighignolo che si mantiene così in terza posizione. La notizia del giorno arriva però da Voghera: grazie alla tripletta di Mattia Giovanni Bigioni, il Bareggio ottiene la prima fondamentale vittoria della stagione.

RISULTATI: Bressana-Barona 2-1, Corbetta-Varzi 0-3, Robbio-Lomello 2-5, Settimo Milanese-Bastida 0-1, Vighignolo-Magenta 3-1, Viscontea Pavese-Accademia Vittuone 1-0, Voghera-Bareggio 1-3, Accademia Gaggiano-Assago.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 15, Bressana, Varzi 14, Vighignolo 13, Lomello 11, Assago 9, Bastida, Corbetta, Settimo Milanese 8, Accademia Vittuone 6, Magenta 5, Bareggio, Accademia Gaggiano, Robbio 4, Barona 3, Voghera 2.

SETTIMA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15.30): Accademia Vittuone-Settimo Milanese, Accademia Gaggiano-Corbetta, Assago-Viscontea Pavese, Bareggio-Varzi, Barona-Robbio, Bastida-Vighignolo, Lomello-Voghera, Magenta-Bressana.

PRIMA A: GORLA MAGGIORE PRIMO

E’ la giornata del Gorla Maggiore: la vittoria ottenuta a Tradate e la concomitanza dei risultati provenienti dagli altri campi hanno permesso ai gorlesi di tornare in testa alla classifica in coabitazione col Cas Sacconago, la squadra che ospiterà proprio nel prossimo turno.

RISULTATI: Cas Sacconago-Vanzaghellese 2-2, Aurora Cerro Cantalupo-Ispra 2-3, Luino Maccagno-Cantello Belfortese 1-0, San Marco-Brebbia 6-1, Solbiatese Insubria-Arsaghese 0-2, Tradate-Gorla Maggiore 1-2, Union Tre Valli-Antoniana 2-1, Valceresio Audax-Folgore Legnano 2-1.

CLASSIFICA: Gorla Maggiore, Cas Sacconago 13, Cantello Belfortese, Vanzaghellese, Valceresio Audax 11, Aurora Cerro Cantalupo, Solbiatese Insubria 10, Ispra 9, Folgore Legnano, San Marco 8, Arsaghese 7, Tradate 6, Brebbia 5, Union Tre Valli, Luino Maccagno 4, Antoniana 2.

SETTIMA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15.30): Antoniana-Folgore Legnano, Arsaghese-Luino Maccagno, Brebbia-Solbiatese Insubria, Gorla Maggiore-Cas Sacconago, Cantello Belfortese-Aurora Cerro Cantalupo, Ispra-Tradate, San Marco-Valceresio Audax, Vanzaghellese-Union Tre Valli.

PRIMA N: SEDRIANO VOLA, MA DIETRO NON MOLLANO

Capitan Eros Savarese prende per mano Sedriano realizzando la doppietta che permette alla capolista di vincere a Barbaiana ed ottenere la sesta vittoria in sei giornate. Rispondono per le rime sia Solese che Accademia Settimo. Prendono quota Boffalorese (Obinu e Magnotti fanno saltare Turbigo) e soprattutto Ticinia Robecchetto: grazie al gol di Epoli ha fermato l’Osl Garbagnate raggiungendola in classifica a quota 10.

RISULTATI: Accademia Settimo-Nerviano 2-1, Barbaiana-Sedriano 1-2, Pontevecchio-Bollatese 1-0, Pregnanese-Ossona 3-1, Solese-Lainatese 2-0, Ticinia Robecchetto-Osl Garbagnate 1-0, Triestina-Concordia 3-3, Turbighese-Boffalorese 0-2.

CLASSIFICA: Sedriano 18, Solese 15, Accademia Settimo 13, Boffalorese 12, Osl Garbagnate, Ticinia Robecchetto 10, Ossona 9, Pontevecchio, Pregnanese 8, Bollatese, Turbighese 7, Concordia 5, Nerviano 4, Triestina 3, Barbaiana 2, Lainatese 1.

SETTIMA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15.30): Boffalorese-Accademia Settimo, Concordia-Turbighese, Lainatese-Triestina, Nerviano-Barbaiana, Osl Garbagnate-Solese, Ossona-Ticinia Robecchetto, Pregnanese-Pontevecchio, Sedriano-Bollatese.

SECONDA M: UNDICI SQUADRE IN TRE PUNTI

L’Oratorio San Gaetano vince a sorpresa il derby abiatense (con le prime due reti stagionali di Matteo Connizzoli oltre al gol di Leoni) e ferma la marcia della capolista Sporting raggiunta dal sorprendente Santo Stefano Ticino. La classifica dopo sei giornate è cortissima con undici squadre racchiuse in tre punti.

RISULTATI: Arluno-S.Ilario Milanese 1-3, Marcallese-Real VanzagheseMantegazza 1-0, Oratoriana Vittuone-SG Sport Arese 5-1, Parabiago-Cuggiono 1-1, S.Stefano Ticino-Buscate 1-1, Sporting Abbiategrasso-Or. S.Gaetano Abbiategrasso 1-3, Vela Mesero-Casorezzo 2-0, Victor Rho-Robur Albairate 1-1.

CLASSIFICA: Santo Stefano Ticino, Sporting Abbiategrasso 11, Marcallese, Parabiago, Real Vanzaghese Mantegazza, S.Ilario Milanese 10, Vela Mesero, Victor Rho 9, Buscate, Oratoriana Vittuone 8, Casorezzo, Oratorio San Gaetano, Robur Albairate 7, Cuggiono 6, Arluno 5, SG Sport Arese 1.

SETTIMA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15,30): Buscate-Oratoriana Vittuone, Casorezzo-Sporting Abbiategrasso, Oratorio San Gaetano-Victor Rho, Real VanzagheseMantegazza-Cuggiono, Robur Albairate-Arluno, S.Ilario Milanese-S.Stefano Ticino, SG Sport Arese-Marcallese, Vela Mesero-Parabiago.

SECONDA Q: COMANDA LA BARANZATESE

Con la doppietta di Vitor Cruz de Sousa la Baranzatese espugna il campo del Mascagni e balza da sola al comando della classifica grazie anche ai pareggi imposti dall’Afforese al Palazzolo e dal Real Cinisello alla Novatese che domenica prossima sfiderà la neo capolista nel “derbissimo”-

RISULTATI: Afforese-Palazzolo 2-2, Ardor Bollate-Atletico Cinisello 1-1, Mascagni-Baranzatese 0-3, Osal Novate-Cassina Nuova 1-1, Pro Novate-NA Gunners 3-1, Real Cinisello-Novatese 0-0, Rondinella-Paderno Dugnano 4-2, Rondò Dinamo-FC Bresso 1-1, San Giorgio-Niguarda 3-1.

CLASSIFICA: Baranzatese 18, Palazzolo 17, Novatese, Pro Novate, San Giorgio 15, Afforese 14, Mascagni 10, Cassina Nuova, Atletico Cinisello, Rondinella, NA Gunners 9, Ardor Bollate, Real Cinisello, Osal Novate 8, Rondò Dinamo 7, Paderno Dugnano 4, Bresso, Niguarda 1.

OTTAVA GIORNATA (domenica 21 ottobre, 15.30): Atletico Cinisello-Real Cinisello, Cassina Nuova-Pro Novate, FC Bresso-San Giorgio, NA Gunners-Afforese, Niguarda-Ardor Bollate, Novatese-Baranzatese, Osal Novate-Mascagni, Paderno Dugnano-Rondò Dinamo, Palazzolo-Rondinella.

