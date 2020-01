Cinque Mulini, tutto pronto per l’edizione 2020: il sindaco di San Vittore Olona presenta il cross country sanvittorese che andrà in scena domenica 26 gennaio 2020.

Cinque Mulini, il sindaco: “Eccellenza”

Domenica 26 gennaio 2020 si correrà la 88esima edizione della Cinque Mulini, famosa corsa campestre che ogni anno porta San Vittore Olona all’attenzione del mondo. Ieri la presentazione ufficiale della gara, alla quale ha presenziato anche il sindaco Daniela Rossi.

“C’è un aggettivo, eccellente, che viene usato molto spesso ma alcune volte in modo inappropriato . Guardate, La Cinque Mulini invece ne ha pienamente titolo, lo merita, eccome – ha dichiarato il primo cittadino – E’ una manifestazione che, fin dalle origini, anzi, soprattutto dalle origini, in quel lontano 1933 si è imposta come una gara distintiva, dura, tenace, alimentata dallo sforzo e dalla fatica degli atleti che corrono per raggiungere un traguardo importante, prestigioso che è, prima di tutto, la realizzazione del proprio essere capaci di dare tutto per raggiungere ciò in cui si crede. Il coinvolgimenti degli studenti di tante scuole è stata un’altra tappa intelligente dei dirigenti dell’Unione sportiva sanvittorese . la partecipazione di tantissimi ragazzi alla campestre rientra in un percorso educativo e umano di quelli che lasciano il segno nella mente e nel cuore”.

L’importanza dello sport

“88 anni sono tanti però la cinque mulini è riuscita a trovare attraverso innumerevoli volontari, sostenitori, e appassionati la capacità di farsi strada in un mondo sempre più difficile e competitivo – ha proseguito Rossi – Cosa muove e cosa rende questo meccanismo inossidabile? Sicuramente la passione per la gara in sé, una corsa campestre unica e affascinante, sicuramente anche l’amore per il proprio paese. E questa generosità di volontariato produttivo è il bene più prezioso che noi abbiamo a San Vittore Olona, piccola cittadina sull’asse del Sempione con un territorio altamente urbanizzato che ha subito la trasformazione tipica dei cambiamenti economici e sociali dell’ultimo mezzo secolo; però ha saputo mantenere un tessuto sociale sano con tanta voglia di fare e di fare bene. A San Vittore lo sport è praticato nelle sue varie declinazioni da tanta parte della popolazione: uomini e donne, grandi e piccoli. Questa è una gran cosa perché lo sport ha, prima di tutto, il potere e la capacità di unire le persone, di rendere capaci di rispettare le regole, regole uguali per tutti, senza distinzioni e parla, come nel caso della nostra Cinque Mulini , come accade per la musica, una lingua che tutti comprendono, che supera le barriere razziali, vince ogni discriminazione”.

E Rossi (sotto al fianco del presidente dell’Us Pinuccio Gallo Stampino) ha aggiunto: “Sono il sindaco di San Vittore Olona da pochi mesi ma sono sanvittorese da sempre. Nel programma elettorale della nostra lista la Cinque Mulini ha un posto d’onore e posso garantire che il sostegno dell’Amministrazione comunale non mancherà. Nonostante le difficoltà che già ben conosciamo. Ma ciò che ci muove è quello che dicevo prima, lo spirito tenace che anima gli atleti fantastici che partecipano alla Cinque Mulini”.



