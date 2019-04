Coppa: Vighignolo e Sedriano in finale

COPPA: VIGHIGNOLO E SEDRIANO IN FINALE

Mercoledì da leoni per Vighignolo e Sedriano che, pur impegnate in trasferta hanno conquistato l’accesso alla finale di Coppa, legittimando una stagione che entrambe stanno disputando da assolute protagoniste anche in campionato.

Il Vighignolo, dopo lo 0-0 nella gara di andata giocata in casa, ha ribaltato a suo favore le sorti della semifinale con la Lentatese, vincendo per 3-1 il match disputato allo “Stefano Borgonovo” di Giussano. Di Santoli, Scavetta e Maccarone le reti che permettono ai ragazzi di mister Gianluca Gandini di accedere alla finale di Coppa Italia di Promozione, ulteriore record raggiunto dalla squadra cara al presidente Riccardo Tarquinio. Finale che il Vighignolo giocherà col Castiglione liberatosi del S.Angelo vincendo 4-2 all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno.

SEDRIANO VERSO IL DOUBLE

Missione compiuta anche per il Sedriano di Marcello Galli (già promosso in Promozione dopo il trionfo nel girone N) che si è recato ad Albino, provincia di Bergamo per affrontare una delle squadre più forti della Prima Categoria orobica, il Falco. I gialloblu, forti del 5-2 maturato nella gara di andata, hanno controllato le iniziative dei padroni di casa. Chiuso 0-0 il primo tempo e dopo aver sfiorato una clamorosa rete con Bonomelli, il Sedriano ha subito il gol dell’1-0 su calcio di punizione, peraltro causata in modo rocambolesco da Oliva che ha sentito un fischio e, pensando fosse del direttore di gara, ha preso il pallone con le mani. A tempo scaduto, il Falco ha segnato poi l’ininfluente gol del 2-0.

Giovedì prossimo, 25 aprile, il Sedriano giocherà la finale di Coppa Lombardia con l’Oratorio Urago Mella vittorioso per 4-1 sul Garlasco dopo lo 0-0 dell’andata. Nelle prossime ore verranno definite le sedi delle finali.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.