Molti i partecipanti tra podisti e marciatori alla “Corbetta di sera”.

Corbetta di sera

Ogni evento un successo per il Gruppo podistico corbettese che venerdì 6 luglio ha proposto la “Corbetta di sera” con molti partecipanti tra podisti e marciatori. Non solo un evento sportivo ma di aggregazione. Anche in questo sta la forza dell’associazione. Andare oltre lo sport ed essere una realtà sociale, sempre molto presente in città e sul territorio.