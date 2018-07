Appuntamento sabato al Parco Pratone di Venegono Superiore per la quinta Corri a Venegono.

Corri a Venegono, torna la corsa serale

Tutto pronto sabato a Venegono Superiore per la quinta Corri a Venegono. La gara podistica non competitiva concentrata lungo le vie del Parco Pineta partirà alle 20.30 dal Parco Pratone. Ritrovo alle 18 per le ultime iscrizioni (aperte a tutti con quota di 5 euro). 7,2 i chilometri da percorrere e al termine, prima delle premiazioni delle 21.30, pasta party per tutti offerto dagli alpini. La gara si terrà con ogni condizione atmosferica, saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne. Per informazioni, www.alpinivenegonosuperiore.it, mail makfun64@hotmail.it, telefono 3476826021.