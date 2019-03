Cross x Tutti 2019: leggendo le classifiche finali, ripartite per cat. Fidal, del circuito a tappe più importante della Lombardia troviamo ancora al 1° posto il nome di Aldo Borghesi.

Aldo Borghesi è il primo classificato

Un gran numero di atleti si sono sfidati in queste campestri da gennaio a marzo, organizzate nei boschi e nei parchi della Brianza e dell’Alto Milanese, tutte impegnative per i percorsi tortuosi e per le condizioni climatiche. Venivano richieste sempre doti di agilità e di potenza a dover fronteggiare le diverse situazioni che si presentavano. Borghesi, dopo 5 tappe tra il gelo, la neve e il fango è risultato 1° e cosi ha vinto il Cross x Tutti 2019. Vittoria che è stata festeggiata all’ Excelsior di Cesano M. il 15 marzo, dove si sono svolte le premiazioni dei primi tre di ogni categoria.

