Eccellenza: Castellanzese a +9 sulla seconda dopo il girone di andata

L’ultima giornata del girone di andata ha sorriso ancora ai colori della Castellanzese: la vittoria sul Città di Vigevano (doppietta di Roberto Colombo) permette ai ragazzi allenati da Fiorenzo Roncari di arrivare alla sosta con nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica: il Fenegrò di mister Broccanello che si conferma “macchina da gol” rifilandone 5 al Ferrera Erbognone con l’undicesimo centro stagionale di Davide Pizzini, miglior marcatore del girone al pari di Lorenzo Franzese la cui segnatura non ha però permesso alla Varesina di evitare la sconfitta sul campo dell’Ardor Lazzate. Inizia con una vittoria di prestigio, ma importantissima per la classifica, la gestione Chiodini. L’Ardor applaude Gambino ancora in gol e Ferrario.

Anche il Legnano di Fiorito pare aver preso la strada giusta: Mazzini e Grasso rimontano l’iniziale gol dell’Union Villa a conferma che anche caratterialmente i lilla sono tornati.

QUINDICESIMA GIORNATA: Alcione Milano-Castanese 2-1, Ardor Lazzate-Varesina 2-1, Busto 81-Verbano 2-2, Castellanzese-Città di Vigevano 2-0, Ferrera Erbognone-Fenegrò 0-5, Legnano-Union Villa Cassano 2-1, Sestese-Mariano 0-2,Varese-Acc. Pavese S. Genesio 3-0.

CLASSIFICA: Castellanzese 38, Fenegrò 29, Busto 81, Verbano 28, Varese 27, Legnano 26, Varesina 24, Accademia Pavese, Sestese 22, Alcione, Mariano 18, Ardor Lazzate 15, Castanese 13, Union Villa 10, Città di Vigevano 9, Ferrera Erbognone 6.

