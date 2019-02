Eccellenza: la Castellanzese fa il vuoto nel girone A

Rimonta spettacolare della Castellanzese che espugna il campo dell’Alcione e vola a “+11” qualsiasi sia il risultato dei recuperi mancanti. L’undici di Fiorenzo Roncari è trascinata dalla tripletta di Stefano Gibillini e capitalizza a suo favore il pareggio nel big match tra Varesina (in vantaggio con Cargiolli) e Verbano. Tre punti a tavolino per il Fenegrò (non si è presentato il Varese) e tre punti preziosi anche per il Legnano che stende l’Ardor Lazzate con Crea. In cosa reti inviolate tra Castanese e Mariano.

GIORNATA 21: Union Villa Cassano-Accademia Pavese 1-2, Legnano-Ardor Lazzate 1-0, Ferrera Erbognone-Busto 81 0-3, Alcione Milano-Castellanzese 2-3, Castanese-Mariano 0-0, Città Di Vigevano-Sestese 1-3, Fenegrò-Varese 3-0, Varesina-Verbano 1-1.

CLASSIFICA: Castellanzese 51, Varesina, Fenegrò 40, Verbano*, Legnano*, Busto 81* 37, Varese*, Sestese* 30, Alcione* 28, Accademia Pavese 29, Mariano 26, Ardor Lazzate 23, Castanese* 17, Union Villa*, Città di Vigevano 11, Ferrera Erbognone 6. (*1 partita in meno)

