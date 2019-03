ECCELLENZA – La Castellanzese riparte nel girone A

Il quindicesimo centro stagionale di Stefano Gibellini permette alla Castellanzese di espugnare il campo della Sestese e di tenere a distanza le immediate inseguitrici che sono rimaste due: la Varesina che regola l’Union Villa e il Legnano che passa a Varese con Crea e Grasso. Brusco scivolone invece, per il Fenegrò a Verbano. L’Ardor Lazzate (gol di Gambino) va vicina al clamoroso bis, ma viene raggiunta dal Busto 81 a 5’ dalla fine. Amara trasferta per la Castanese a Vigevano.

GIORNATA 24: Mariano-Alcione 1-3, Busto 81-Ardor Lazzate 1-1, Città Di Vigevano-Castanese 1-0, Sestese-Castellanzese 0-1, Verbano-Fenegrò 3-0, Acc. Pavese SG-Ferrera Erbognone 2-0, Varese-Legnano 0-2, Varesina-Union Villa Cassano 2-0.

CLASSIFICA: Castellanzese 54, Legnano 49, Varesina 47, Fenegrò 46, Verbano 43, Busto 81 42, Sestese 35, Varese, Accademia Pavese 33, Alcione 32, Mariano 29, Ardor Lazzate 28, Castanese 19, Città di Vigevano 17, Union Villa 14, Ferrera Erbognone 9.

