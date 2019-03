Eccellenza: l’Ardor stende la Castellanzese nel girone A

Il gol segnato da Iacovelli a due minuti dalla fine riapre il girone A di Eccellenza: la Castellanzese cade per la seconda volta consecutiva ed ora ha solo cinque punti di vantaggio sulle scalpitanti Fenegrò (splendida tripletta di Davide Pizzini) e Legnano (Ronchi e Calviello mandano ko il Busto 81). Arriva nel finale la beffa per la Varesina, andata in vantaggio con Franzese ma raggiunta in casa dalla Sestese. Niccolò Colombo non basta alla Castanese sconfitta dal Verbano

ECCELLENZA A GIORNATA 23: Fenegrò-Accademia Pavese 3-1, Legnano-Busto 81 2-0, Ardor Lazzate-Castellanzese 1-0, Union Villa Cassano-Città Vigevano 1-3, Ferrera Erbognone-Mariano 1-3, Alcione Milano-Varese 2-2, Varesina-Sestese 1-1, Castanese-Verbano 1-2.

CLASSIFICA: Castellanzese 51, Fenegrò, Legnano 46, Varesina 44, Busto 81 41, Verbano 40, Sestese 35, Varese 33, Accademia Pavese 30, Alcione, Mariano 29, Ardor Lazzate 27, Castanese 19, Union Villa*, Città di Vigevano 14, Ferrera Erbognone 9.

