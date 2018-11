Eccellenza, Legnano ancora sconfitto dal Varese

ECCELLENZA, LEGNANO ANCORA SCONFITTO

Dopo la Castellanzese, anche il Varese passa al “Mari” aprendo la prima crisi stagionale del Legnano. “Sembra quasi che la squadra quando va in svantaggio gioca con meno timore – ha detto sconsolato il mister legnanese Erbetta nel post partita – perché una volta sotto di un gol abbiamo prodotto le cose migliori. Ho avuto l’impressione che la squadra fa fatica a prendere in mano la situazione. Non sono preoccupato: il campionato è lungo e noi nell’ultimo mese abbiamo avuto un calendario molto difficile. Adesso inizia una serie di partite alla nostra portata. Rivediamoci alla fine di queste partite e vediamo quali saranno i distacchi”.

CASTELLANZESE SENZA OSTACOLI

La squadra lilla è scivolata a dieci punti dalla capolista Castellanzese. I nero verdi di Fiorenzo Roncari si confermano implacabili e superano l’ostacolo Sestese grazie a Bigioni, De Dionigi e Colombo.

Proseguono la rincorsa Fenegrò e Varesina che intascano bottino pieno con l’identico punteggio di 3-1.

L’undici di mister Broccanello ringrazia i “gemelli” Anzano (doppietta) e Pizzini. Quello di Marco Spilli va in gol con Franzese, Cargiolli e Broggi.

Bel colpo anche per la Castanese che incassa tre punti preziosissimi facendo valere il fattore campo con il Città di Vigevano. Di Niccolò Colombo e Greco la firma sul 2-0 finale.

IL RIEPILOGO

NONA GIORNATA: Alcione-Mariano 3-2, Ardor Lazzate-Busto 81 0-1, Castanese-Città di Vigevano 2-0, Castellanzese-Sestese 3-0, Fenegrò-Verbano 3-1, Ferrera Erbognone-Accademia Pavese 1-2, Legnano-Varese 0-1, Union Villa-Varesina 1-3.

CLASSIFICA: Castellanzese 25, Varese 19, Busto 81 18, Accademia Pavese 17, Legnano 15, Fenegrò 14, Sestese*, Varesina*, Verbano* 13, Mariano 11, Castanese*, Ardor Lazzate 10, Alcione 9, Union Villa 7, Ferrera Erbognone 2, Città Vigevano 1 (*1 partita in meno)

DECIMA GIORNATA (domenica 11 novembre, 14.30): Accademia Pavese-Alcione, Busto 81-Castellanzese, Città di Vigevano-Fenegrò, Mariano-Legnano, Sestese-Union Villa Cassano, Varese-Ardor Lazzate, Varesina-Castanese, Verbano-Ferrera Erbognone.

