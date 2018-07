Euro Pesca Vermezzo: si è svolto l’annuale trofeo, in memoria dei coniugi Maria Teresa e Antonio e da quest’anno anche in ricordo del figlio Giovanni.

Euro Pesca Vermezzo: il trofeo in ricordo della famiglia Grottoli

Domenica 15 luglio presso il laghetto Euro Pesca di Vermezzo si è svolto l’annuale trofeo di pesca in memoria dei coniugi Maria Teresa e Antonio Grottoli, da quest’anno anche in ricordo del figlio Giovanni, andatosene questo 7 marzo.

Commentano gli organizzatori: “È stata una gara all’insegna della goliardia e della amicizia, un evento puramente amatoriale, a cui Giovanni teneva molto. I fratelli presenti ricordano che cominciava già un mese prima a chiedere alle persone ed ai parenti se venivano a pescare al trofeo di pesca dedicato ai genitori. Quello che contava di più per lui era di creare un occasione per tenere la famiglia unita e serena. Giovanni si divertiva con l’hobby della pesca anche nei giorni liberi. Sarebbe stato sicuramente felice nel vedere i suoi cari divertirsi a pescare come faceva lui in occasione di un giorno di festa a lui dedicato. Nel suo ricordo va il trofeo che quest’anno è stato vinto da Tonino, che ha anche organizzato la grigliata dopo gara”. Euro Pesca laghetto e la famiglia Grottoli hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti alla gara ed alla grigliata in memoria di Antonio, Teresa e Giovanni. Torna alla home page.