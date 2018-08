Europei di nuoto paralimpico: il 18enne cassinettese Simone Barlaam giganteggia vincendo quattro ori e siglando il nuovo record mondiale nei 50 stile libero.

Europei di nuoto: 4 ori e record mondiale per il cassinettese Barlaam

Europei di nuoto paralimpico: il cassinettese Simone Barlaam, 18 anni da poco compiuti, ha dimostrato a Dublino di essere ancora una volta immenso e strepitoso. Protagonista assoluto, Simone ha riportato a casa quattro pesanti medaglie d’oro di Campione d’Europa e un argento. Un record europeo migliorato nei 100 stile libero. E soprattutto un record mondiale battuto nei 50 stile libero che resisteva dalle Olimpiadi di Londra 2012.

Tutta la nazionale italiana ha ben figurato a Dublino conquistando il secondo posto nel medagliere, dietro l’Ucraina e davanti alla Gran Bretagna. I Campionati sono stati trasmessi in diretta ogni giorno da RaiSport. E per questo sono stati molto seguiti anche nell’Abbiatense e nel Magentino dai tanti sostenitori del campione locale.

La finale dei 50 stile libero, ha commentato papà Riccardo, è stato uno dei momenti sportivi più intensi e belli della giornata conclusiva degli europei. Simone partiva favorito in quarta corsia. Nonostante la tensione palpabile non ha deluso le attese. La progressione è stata incredibile. I rivali annichiliti con distacchi enormi per una gara così breve. Il crono si è fermato a 25 secondi netti. Record mondiale.

“Finalmente – racconta Simone – cercavo questo record da una stagione e mezzo. Speravo di andare sotto i 25 secondi, anche di un centesimo. Ma va bene così. Si può sempre fare meglio e ci sono molte cose da migliorare..”. Se lo dice lui… Torna alla home page.