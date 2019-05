Indetto un Consiglio Comunale il 15 maggio 2019, alle ore 18,00 presso il Centro Giovanni Paolo II di Bareggio, via Marietti 8 per parlare del futuro della società calcistica di Bareggio.

In molti si chiedono, infatti, quale sarà il futuro dello stadio comunale Magistrelli e del campo da calcio Maestroni (“Bagatt”) ora che è emersa la disastrosa situazione in cui la società dilettantistica vessa.

L’Ac Bareggio

Il Bareggio calcio ha una lunga storia alle spalle. Fondata nel 1928, la società è stata per lungo tempo un punto fermo per tanti ragazzini della città, che ora, forse, dovranno trasferirsi altrove per coltivare la loro passione per il pallone.

L’impasse durante il torneo

Nei giorni scorsi, durante un torneo presso lo stadio Luciano Magistrelli, la società aveva dovuto fronteggiare un’emergenza di non poco conto. Poche ore prima dell’inizio delle partite la società fornitrice di energia aveva tagliato l’alimentazione elettrica al polo sportivo comunale, a causa dei debiti accumulati con le fatture non pagate nonostante i continui solleciti.

E’stato solamente grazie all’intervento di un gruppo di assessori e della protezione civile, che hanno fatto arrivare un generatore sufficiente a illuminare il campo, che la pessima figura si è potuta evitare e il torneo si è potuto svolgere regolarmente.

Il futuro della società

Le società calcistiche “minori” hanno un’importanza fondamentale, non soltanto dal punto di vista sportivo. I ragazzi che le frequentano si ritrovano e crescono in questi luoghi, coltivano amicizie e passioni e, perchè no, qualcuno comincia a costruire il proprio futuro inseguendo un pallone. Questi dovrebbero essere motivi più che sufficienti a lasciare fuori il marcio che, troppe volte, inquina il mondo del calcio.

Il futuro del Bareggio è fortemente in dubbio, per questo è importante che i cittadini, le associazioni e gli operatori coinvolti sul tema prendano parte in gran numero al Consiglio che, ricordiamo, è indetto per il giorno 15 maggio 2019, ore 18,00, presso il Centro Giovanni Paolo II di Bareggio, via Marietti 8.

