“Fate rispettare i valori del calcio”, decisa presa di posizione del presidente regionale

“FATE RISPETTARE I VALORI DEL CALCIO”

E’ iniziata col piede sbagliato la nuova stagione calcistica: già troppe volte il Giudice Sportivo è stato chiamato a determinare sanzioni severissime dopo gravi fatti di violenza accaduti sui campi. Una escalation che preoccupa il presidente del Comitato Regionale, Giuseppe Baretti, la cui presa di posizione è chiara e decisa.

“ATTI INGIUSTIFICATI ED INGIUSTIFICABILI”

Baretti ha fatto pervenire a tutte le società affiliate un documento nel quale ribadisce alcuni aspetti fondamentali legati all’attività calcistica: “Dopo solamente poche giornate di campionato disputate dall’inizio dell’attività ufficiale – sottolinea il presidente regionale – devo mio malgrado registrare l’accadimento di alcuni episodi che travalicano qualunque sano spirito sportivo fino ad arrivare ad ingiustificati ed ingiustificabili atti di violenza ai danni dei direttori di gara”.

“VIGILATE SUI TESSERATI, SOPRATTUTTO GLI JUNIORES”

“Invito, pertanto, a nome dell’intero Consiglio Direttivo lombardo, tutti i dirigenti di società – scrive ancora Baretti – a promuovere in ogni forma fra i componenti dei rispettivi club, l’importanza di valori fondamentali per il mondo dilettantistico e giovanile quali la correttezza e la lealtà sportiva, vigilando particolarmente sui tesserati della categoria juniores, nella quale più spesso si verificano atti inaccettabili e nella quale, peraltro, crescono i futuri uomini di domani”.

“SOCIETA’ UGUALMENTE RESPONSABILI”

“Ricordo, inoltre, che per chi si macchi di comportamenti violenti sono previste punizioni esemplari ma che anche le società d’appartenenza dell’autore di gesti sconsiderati, saranno chiamate a risponderne attraverso una sanzione pecuniaria pari all’importo delle spese arbitrali dell’intera stagione. Con l’auspicio di non dover ulteriormente intervenire in argomento – ha concluso Baretti – auguro a tutti i protagonisti dei nostri campionati un prosieguo di sana e corretta competizione”.

