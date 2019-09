Festa dello sport sabato 14 settembre dalle 14.30 al centro Campisi di Rosate. Tra gli appuntamenti, la presentazione della Kally Nc Milano Pallanuoto e il nuovo libro di Dan Peterson

Festa dello Sport a Rosate: c’è anche Dan Peterson

Festa dello sport sabato 14 settembre dalle 14.30 al centro Campisi di Rosate. Nel primo pomeriggio ci sarà la presentazione delle attivit delle associazioni sportive ed artistiche locali, con la possibilità per i presenti di testarsi nelle varie discipline. Quindi, alle 16, "Festa del Piedibus". Alle 16.30 distribuzione dei libri di testo della scuola primaria a cura del Comitato Genitori ed a seguire lo spettacolo clownesco "Gunteria street show". Alle 17.30 protagoniste le atlete della Kally Nc Milano Pallanuoto, squadra che parteciperà al campionato di serie A1 di pallanuoto femminile, a Rosate per la presentazione ufficiale. Alle 18 ospite d'eccezione sarà Dan Peterson celebre ex allenatore della Olimpia Milano e commentatore tv del basket, che presenterà il suo libro "Non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente – Che cosa lo sport e la vita possono insegnare". Durante la festa, sarà attivo il servizio di bar, griglieria e friggitoria.