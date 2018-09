Festa dello sport: appuntamento con le associazioni locali sabato 22 settembre dalle 15.30 alle 19 al centro sportivo di via alla Brera.

Festa dello Sport ad Albairate sabato 22 settembre

Torna la Festa dello sport di Albairate, con appuntamento sabato 22 settembre dalle 15.30 alle 19 al centro sportivo di via alla Brera. Protagoniste le associazioni sportive del paese, con l’organizzazione dell’Amministrazione ed in particolare dalla consigliera delegata allo Sport e Tempo Libero Marta Pirota, con il supporto del consigliere delegato alle Associazioni Giorgio Capitanio.

“La Festa è una valida occasione per conoscere e provare le diverse discipline sportive che si possono praticare in paese, grazie alle diverse proposte delle associazioni locali – afferma la consigliera comunale Marta Pirota – Lo sport, a qualsiasi livello, da quello amatoriale all’agonismo, è anche uno valido strumento per contribuire al benessere del corpo e della mente, ma anche mezzo per socializzare e divertirsi. Sabato 22 settembre ognuno potrà venire a provare il suo talento nello sport”. Le associaizoni installeranno i propri stand e presenteranno ai cittadini le proprie discipline.

Al termine delle prove ad ogni partecipante sarà consegnato un omaggio. Alle 18 si esibiranno atleti e campioni locali. Aggiunge Pirota: «Lo scopo delle loro esibizioni è di porre l'accento sul grande valore educativo e formativo dello sport, di come attraverso impegno, sacrifici e costanza si possano raggiungere importanti traguardi nello sport e in generale nella vita». Durante l'evento sarà attivo il servizio bar e cucina fredda.