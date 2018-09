Formula 1, a Monza le Ferrari incantano: Raikkonen in pole, poi Vettel. Qualifiche concluse con le due Rosse nelle prime due posizioni. Terzo Hamilton.

Formula 1: a Monza le Ferrari incantano. Raikkonen in pole e poi Vettel

Concluse da pochissimo le qualifiche per il Gran Premio d’Italia, in programma domani a Monza. E alla fine, nel duello che ha caratterizzato le prove libere tra Vettel ed Hamilton, ad avere la meglio è statoKimi Raikkonen che nel Q3 ha chiuso il giro in 1:19.119 conquistando la pole position. Alle sue spalle l’altra Ferrari, quella di Sebastian Vettel con un 1:19.280. Terzo Posto per la Mercedes di Louis Hamilton, 1:19.294. Qualifiche caratterizzate da un timido sole, lo stesso che dovrebbe esserci anche domani, e dal grande entusiasmo dei tifosi Ferrari che hanno animato le tribune dell’autodromo brianzolo. E che ora sono ancora più entusiasti dopo il brillante risultato dei due piloti del cavallino, che ora puntano dritti alla vittoria del Gran Premio d’Italia. A completare la top ten c’è Bottas che conquista il quarto posto. Poi Verstappen (Red Bull), 6° Grosjean (Haas), 7° Sainz (Renault), 8° Ocon (Force India), 9° Gasly (Toro Rosso) e 10° Stroll con la Williams.