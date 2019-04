La scuola di Karate abbiatense Funakoshi conquista Gerenzano

Funakoshi conquista nuovi podi

Ennesimo weekend all’insegna delle competizioni per i karateka del “CSAM Funakoshi-Yamato Abbiategrasso” del M° Patrizia Martini. Domenica 31 marzo un indomito gruppo di atleti si è infatti recato a Gerenzano, nel varesotto, per partecipare alla 21esima edizione dell’“International Grand Prix d’Italia”.Sul tatami anche la veterana Ombretta Musto, che non ha mai paura di mettersi in gioco. E anche questa volta la nostra master non ha tradito le aspettative, salendo sul secondo gradino del podio.

È venuto poi il turno delle cinture marroni Alessandra Rondon e Camilla Santilli. Se la prima – nonostante un netto e costante miglioramento – non ha avuto il guizzo giusto per agguantare una medaglia, così non è stato per Camilla, che anche in questa occasione non ha mancato l’appuntamento con il podio, giungendo terza a breve distanza dalle avversarie che l’hanno preceduta. Altre due poi le cinture marroni in gara.

Nuova conquista di Cantatore

Ultimo, ma non meno importante, Matteo Cantatore, che in questa stagione si è già tolto numerose soddisfazioni, tra cui spicca il premio come “Miglior atleta giovane” ricevuto dal Comune di Abbiategrasso. In questa occasione il giovane atleta abbiatense se l’è dovuta vedere con atleti capaci e molto ben preparati. Ma con due prove strepitose Matteo è riuscito a scalare la classifica, salendo sul terzo gradino del podio.Ma non è finita qui! Matteo infatti, insieme ad Arianna, ha preso parte anche alla competizione di kumite (combattimento). E anche in questo caso le cinture nere non hanno deluso, salendo entrambe sul podio!