Riprendono i corsi di Karate della Funakoshi di Abbiategrasso

Funakoshi: riaprono le iscrizioni

Il mese di settembre, si sa, non solo coincide con l’inizio delle lezioni scolastiche ma anche con la ripresa delle attività sportive. Perciò, come ormai da quasi 25 anni, il settore karate del “Centro Studio Arti Marziali (CSAM) Funakoshi-Yamato” di Abbiategrasso si appresta alla partenza di una nuova stagione che, come sempre, sarà ricca di impegni e, possibilmente, anche di molte soddisfazioni.

Il dojo del M° Patrizia Martini (cintura nera VI dan), a partire da martedì 11 settembre, è pronto ad accogliere vecchi e nuovi allievi che vogliono intraprendere il percorso lungo la Via di questa antica arte marziale. Il karate infatti, e in particolar modo quello tradizionale praticato alla Funakoshi, non è un semplice sport o un’attività fisica eseguita al mero scopo di mantenersi in salute. Si tratta di una vera e propria arte, con una lunga storia alle spalle.

Il bottino dello scorso anno, infatti, è stato di oltre 50 podi, segno di come i costanti ed intensi allenamenti siano di ottimo livello e permettano agli atleti della Funakoshi di vedere concretizzati i frutti del loro lavoro.

I karateka della Funakoshi, suddivisi per età e grado di cintura, si allenano ogni martedì e venerdì a partire dalle 18.15 presso il centro Terza Età di Via da Vinci 39/B. Chi volesse avvicinarsi a questa meravigliosa ed interessante disciplina oppure riprendere una passione giovanile abbandonata è più che benvenuto! Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web (www.karatefunakoshi.jimdo.com) o la pagina Facebook “Centro Studio Arti Marziali Funakoshi-Yamato”.