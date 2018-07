LEGNANO – Gabriele Benetti è degli Knights. In attesa di firmare il secondo americano, il General Manager di Legnano, Maurizio Basilico, ha ingaggiato Gabriele Benetti che si netterà a disposizione di coach Giancarlo Sassi nel prossimo campionato di Serie A2 di pallacanestro.

Nato a Vicenza nel 1995, 2 metri per 94 chili, Benetti inizia a giocare nella Pallacanestro Marostica, passando poi al Vicenza Basket Giovane.

Nella stagione 2014-2015 la chiamata che cambia la vita cestistica del nuovo Knights: a diciannove anni esordisce in Serie A con la maglia della Virtus Bologna con la quale gioca 15 partite.

Dall’anno successivo è giocatore della Virtus Roma dove è rimasto sino all’ultimo campionato dove non ha potuto dar manforte alla squadra per via di un infortunio al ginocchio.

Al suo attivo anche convocazioni nelle nazionali Under 18 e Under 20, Gabriele Benetti è balzato agli onori della cronaca anche per essere il compagno di Alice Sabatini modella e cestista, vincitrice del titotolo di Miss Italia 2015.

“Abbiamo firmato un ragazzo che se non avesse avuto un lungo infortunio, probabilmente sarebbe già pronto per altri palcoscenici – ha dichiarato Maurizio Basilico – speriamo che la sua voglia di rivalsa ci aiuti nel nostro cammino nel campionato del prossimo anno. Sicuramente a livello tecnico è un giocatore che ha già mostrato grandi qualità e di cui ho sempre ammirato la tecnica. Penso che sarà un’addizione importante al nostro roster”.