Si conclude l’anno sociale dell’Asd Euro Pesca di Vermezzo con la tradizionale Gara dei Cesti. Primo classificato Rino Lovreglio, con 40 chili di pescato.

Gara dei cesti al laghetto Euro Pesca di Vermezzo

Domenica 16 dicembre presso il laghetto Euro Pesca di Vermezzo si è svolta l’edizione annuale della “Gara dei Cesti”, gara di pesca alla carpa con premiazione finale in cesti natalizi e che si svolge tradizionalmente prima di Natale.

Grazie a condizioni metereologiche rigide ma sopportabili, le catture sono state soddisfacenti. Primo assoluto e di settore si è classificato Rino Lovreglio con quasi 40 kg di pesci, altri primi di settore sono stati Lovreglio Domenico, Benedetti Marinella e Rinaldi Doriano. Secondi di settore Bianchi Mario, Convertino Roberto, Marchesin Osvaldo e Pagano Umberto. Terzi di settore Gabanetti Armando, Marzo Simone, Caputo Anselmo e Di Giovine Dario. Tutti i partecipanti sono stati premiati con un cesto enogastronomico.

Al termine della gara l’assessore allo sport del Comune di Vermezzo Alessandro Filadelfia ha ringraziato tutti i partecipanti a questo evento ed i gestori del laghetto. Con questa competizione si è concluso l’anno della società Asd Euro Pesca. Seguiranno i festeggiamenti per il campionato sociale 2018 a gennaio in data da definirsi, come consuetudine presso l’Agorá di Assago.

Nel frattempo i gestori di Euro Pesca hanno voluto ringraziare "tutti i soci, le mogli, gli amici, i garisti, i simpatizzanti, coloro che hanno partecipato ai trofei anche non soci, quelli che hanno aiutato in varie occasioni o che sono passati per un saluto, gli indispensabili sponsors. Grazie amici, buon anno a tutti e… in bocca al pesce!"