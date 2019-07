Giochi Olimpici Juniores: Belletta d’argento nel ciclismo

Straordinaria prestazione di Dario Igor Belletta, il ciclista arlunese in forza alla SC Busto Garolfo. Impegnato con la nazionale azzurra ai Giochi Olimpici Juniores in svolgimento a Baku, in Azerbaijan, Dario Igor ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella prova individuale a cronometro.

Pur Allievo al primo anno, Dario Igor Belletta ha saputo mettersi in grande evidenza lungo i 10 chilometri previsti che ha completato nel tempo di 13’16″12, giungendo a poco più di 5 secondi dall’estone Madis Mihkels che ha vinto la medaglia d’oro in 13’10″19. Il podio è stato completato dal russo Konstantin Aladashvili terzo in 13’16″42.

STAGIONE POSITIVA

La medaglia d’argento conquistata a Baku è certamente l’alloro più importante per Dario Igor Belletta che sta comunque disputando una stagione che sta andando decisamente oltre le attese. Il ragazzo caro al presidente Marino Fusar Poli nato il 27 gennaio del 2004, nel 2019 ha già collezionato il primo posto a Cerello di Corbetta e Ospitaletto, giungendo secondo a Ghedi, Cavaria, Robecco sul Naviglio, Cassano Magnago e Cogliate. Ha al suo attivo anche il terzo posto nel Campionato Italiano a cronometro che si è corso a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca, lo scorso 26 giugno. A Baku è stato invece il migliore degli italiani in gara.

ED ORA LA PROVA IN LINEA

Dario Igor Belletta non ha però concluso la sua esperienza agli “Eyof 2019”: giovedì correrà anche la prova in linea. Partenza fissata alle 17.30 ora italiana.

