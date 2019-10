La diciannovesima tappa del Giro d’Italia, la più lunga del percorso, attraverserà il nostro territorio il 29 maggio del 2020.

Giro d’Italia 2020, partenza da Budapest

Partirà il 9 maggio da Budapest con la prima cronometro la 103esima edizione del Giro d’Italia. E’ stato presentato giovedì a Milano il percorso lungo cui l’ano prossimo i più forti ciclisti al mondo si contenderanno la maglia rosa. Un tracciato duro e impegnativo, lungo 3579,8 chilometri e 21 tappe, che si concluderà il 31 maggio a Milano. Le prime tre tappe saranno tutte in Ungheria, con la quarta la corsa sbarcherà in Sicilia e da lì inizierà la risalita fino a Milano che per la 79esima volta ospiterà la tappa finale con una crono da Cernusco Sul Naviglio.

Prosecco, Fellini e Stelvio

Nella sua risalita il Giro d’Italia 2020 attraverserà oltre la Sicilia Calabria, Basilicata, Abruzzo, Marche, Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. Tre le crono individuali lungo il percorso: la prima a Budapest, l’ultima a Milano e la 14esima attraverso le colline del Prosecco Superiore, neo patrimonio dell’Unesco, con 33km tra Conegliano e Valdobbiadene. Tante salite, con 45km di dislivello complessivo e ben 5 tappe di alta montagna e 7 arrivi in salita. Il punto più alto toccato sarà con la Cima Coppi sullo Stelvio a 2578 metri. Ma prosecco e montagna non saranno le uniche bellezze italiane celebrate dalla prossima edizione del Giro d’Italia: l’undicesima tappa della gara si concluderà a Rimini in occasione del centesimo anniversario dalla nascita del regista Federico Fellini.

Como, Saronno e Abbiategrasso

Anche dai nostri territori sarà possibile assistere di persona al passaggio della corsa e alla conquista della maglia rosa vinta l’anno scorso da Richard Carapaz. La 19esima tappa sarà infatti la Morbegno-Asti, il tratto più lungo della corsa con i suoi 251km, sostanzialmente pianeggianti, che attraverserà Como e passerà da Saronno, Lainate e Abbiategrasso. Con questo passaggio, la Città dell’Amaretto che già ospita la partenza della Tre Valli varesine si conferma territorio di ciclismo.

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2020

Si parte, come detto, da Budapest con una prima breve crono individuale tra strade cittadine ampie e rettilinee. Qui anche la prima salita con pendenza media del 10%.

Di seguito tutte le tappe del Giro d’Italia 2020, raccontate e approfondite da Il Giornale di Como:

2/a tappa domenica 10 maggio: Budapest-Gyor, 195 km, pianeggiante.

3/a tappa lunedì 11 maggio: Székesfhérvàr-Nagykanizsa, 204 km, pianeggiante.

4/a tappa martedì 12 maggio: Monreale-Agrigento, 136 km, media montagna.

5/a tappa mercoledì 13 maggio: Enna-Etna (Piano Provenzana), 150 km, alta montagna.

6/a tappa giovedì 14 maggio: Catania-Villafranca Tirrena, 138 km, pianeggiante.

7/a tappa venerdì 15 maggio: Mileto-Camigliatello Silano, 223 km, media montagna.

8/a tappa sabato 16 maggio: Castrovillari-Brindisi 216 km, pianeggiante.

9/a tappa domenica 17 maggio: Giovinazzo-Vieste, 198 km, media montagna.

10/a tappa martedì 19 maggio: San Salvo-Tortoreto Lido, 212 km, media montagna.

11/a tappa mercoledì 20 maggio: Porto Sant’Elpidio-Rimini, 181 km, pianeggiante.

12/a tappa giovedì 21 maggio: Cesenatico-Cesenatico, 205 km, media montagna.

13/a tappa venerdì 22 maggio: Cervia-Monselice, 190 km, media montagna.

14/a tappa sabato 23 maggio: Conegliano-Valdobbiadene, 33.7 km, cronometro individuale.

15/a tappa domenica 24 maggio: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 183 km, alta montagna.

16/a tappa martedì 26 maggio: Udine-San Daniele del Friuli, 228 km, media montagna.

17/a tappa mercoledì 27 maggio: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 202 km, alta montagna.

18/a tappa giovedì 28 maggio: Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), 209 km, alta montagna.

19/a tappa venerdì 29 maggio: Morbegno-Asti, 251 km, pianeggiante.

20/a tappa sabato 30 maggio: Alba-Sestriere, 200 km, alta montagna.

21/a tappa domenica 31 maggio: Cernusco sul Naviglio-Milano, 16.5 km, cronometro individuale.

LEGGI ANCHE: Giro d’Italia 2019: il passaggio dei campioni di ciclismo FOTO E VIDEO