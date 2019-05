Giro d’Italia: sono passati pochi minuti fa nei nostri territori i ciclisti che si contendono la maglia rosa.

Giro d’Italia: il passaggio da Turate

Sono partiti stamattina, domenica 26 maggio 2019, da Ivrea i ciclisti che stanno partecipando alla 15esima tappa e arriveranno, dopo aver percorso 232 chilometri, a Como. Intorno alle 14 i campioni sono passati anche da Turate, dopo Gerenzano. Ecco il video della testa:

Ecco il video del gruppo:

Il passaggio a Legnano e Rescaldina

I ciclisti sono passati anche in via per Busto e via Saronnese a Legnano e in via Grigna e via Melzi a Rescaldina. Al momento tutta la Mitchelton-Scott in testa al gruppo a tirare: Simon Yates vuole vincere oggi. La testa ha distaccato il gruppo di circa 10 minuti. Intorno alle 15, infatti, Cataldo e Cattaneo avevano un vantaggio di 12 minuti e 40 secondi dal resto del gruppo, che li segue.

Ora mancano circa 85 chilometri all’arrivo, previsto a Como. Il pubblico sta partecipando con emozione alla tradizionale gara ciclistca italiana e fa sentire tutto il suo supporto anche con cartelloni e striscioni. Oggi, tutto il territorio fa il tifo per il ciclismo e per i suoi campioni.

