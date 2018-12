Gli Knights Legnano cedono con onore al cospetto di Trapani

Onorevole sconfitta per l’Axpo Legnano nell’ultimo impegno del 2018, disputato questa sera davanti al pubblico amico accorso numeroso al PalaBorsani.

Gli Knights hanno perso con Trapani per 90-80 pagando a caro prezzo l’unico momento di sbandamento avuto nel terzo periodo e che ha concesso agli isolani il parziale vantaggio di 70-58 risultato poi essere decisivo, nonostante l’affermazione di Legnano nell’ultimo periodo col punteggio di 22-17.

BUONA PROVA DI CARATTERE

I ragazzi di coach Alberto Mazzetti hanno affrontato con piglio giusto il difficile impegno, rispondendo colpo su colpo per lunghi tratti del match (21-18 al 10′, 40-38 al 20′) grazie al solito ispirato Anthony Raffa (26 punti con 5/8 da 2, 4/8 da 3 e 4/6 ai liberi) ben sostenuto dal miglior Makinde London della stagione (20 punti con 7/9 da 2) in quella che è stata probabilmente la sua ultima apparizione a Legnano. E’ atteso a giorni, infatti, l’annuncio dell’ingaggio del centro ex Cantù Charles Thomas.

In doppia cifra ha chiuso anche il sempre positivo Giordano Bortolami con 14 punti e 2/3 nel tiro pesante. Prezioso l’apporto di Davide Bozzetto che ha fatto a sportellate sotto le plance catturando ben 9 rimbalzi.

