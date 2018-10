Grandissima Castanese, prima vittoria col Varese

GRANDISSIMA CASTANESE, PRIMA VITTORIA

Arriva da Castano Primo la bella notizia della quinta giornata di andata nel girone A di Eccellenza: la Castanese gioca una grande partita, batte 1-0 il blasonato Varese ed ottiene i primi punti in classifica.

NICCOLO’ COLOMBO, MA NON SOLO

A decidere le sorti dell’incontro, nella prima parte della gara, un calcio di rigore trasformato da Niccolò Colombo, ma nel corso del match la Caronnese ha legittimato il vantaggio colpendo un palo con lo stesso attaccante ed una traversa con Alessandro Perruna.

“CONTENTISSIMO PER MISTER E SQUADRA”

“Non meritavamo di essere a zero in classifica: oggi abbiamo giocato una grande partita. Sono contento per il mister e per la squadra” ha detto soddisfatto al termine del match il direttore sportivo della Castanese, Marco De Bernardi.

CASTELLANZESE E LEGNANO VOLANO

E’ stato un turno d’oro per il calcio altomilanese. Oltre al colpo grosso della Castanese, vincono anche Legnano (2-1 in rimonta con la Sestese, doppietta di Crea) e Castellanzese (3-0 in casa del Ferrera Erbognone, doppietta di Dell’Aera e gol di Urso tutti nel primo tempo) che restano al comando della classifica.

IL RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE

Risultati: Alcione-Ardor Lazzate 1-2, Castanese-Varese 1-0, Città Vigevano-Verbano 2-3, Fenegrò-Busto 81 2-1, Ferrera Erbognone-Castellanzese 0-3, Legnano-Sestese 2-1, Union Villa-Mariano 1-3, Varesina-Acc. Pavese 4-0.

Classifica: Castellanzese, Legnano 13, Busto 81, Accademia Pavese 10, Ardor Lazzate, Mariano, Verbano 9, Fenegrò, Varesina, Varese, Sestese 7, Alcione 6, Castanese, Union Villa Cassano 3, Città di Vigevano 1, Ferrera Erbognone 0.

Sesta giornata (domenica 14 ottobre, 15.30): Accademia Pavese-Union Villa Cassano, Ardor Lazzate-Legnano, Busto 81-Ferrera Erbognone, Castellanzese-Alcione, Mariano-Castanese, Sestese-Città di Vigevano, Varese-Fenegrò, Verbano-Varesina.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.