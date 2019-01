Hokkaido Le Primule Garbagnate, prima gara stagionale per le ginnaste. Rebecca Zedda sul gradino più alto del podio.

Hokkaido Garbagnate, comincia la stagione: primo oro

Iniziato il 26 e 27 gennaio il campionato Csen di Eccellenza che vede competere anche le ragazze dell’Asd Hokkaido ginnastica artistica “Le Primule” di Garbagnate milanese. Nella categoria senior è tornata alle competizioni dopo un anno di stop Giorgia Ventimiglia, che ha portato a termine la gara con due buoni salti al volteggio e un buon esercizio alle parallele. Domenica è stato invece il turno delle due Junior. Ad aprire la giornata Martina Belbusti nella categoria Junior 1. Martina non si è fatta scoraggiare dal livello alto della competizione e ha portato a termine un buon esercizio al corpo libero e due ottimi salti a volteggio.

Ultima in gara, Rebecca Zedda nella categoria Junior 2. Buono l'esercizio a corpo libero e a volteggio, ma la differenza l' ha fatta l'esercizio in trave, molto pulito e ben eseguito, che le ha permesso, con un ottimo punteggio, di assicurarsi il primo gradino del podio nella classifica generale. Le allenatrici Federica Gregorio, Stella Camusso e Francesca Borghesan si sono dichiarate molto orgogliose del lavoro svolto in palestra dalle tre atlete e soprattutto dei loro progressi: "Ci sarà tempo e ci saranno altre gare per rimediare agli errori, ma ciò che conta è la tenacia che queste ragazze hanno messo e continuano a mettere ogni giorno in palestra".