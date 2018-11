Il Legnano ha scelto Fiorito dopo l’esonero di Erbetta

IL LEGNANO HA SCELTO FIORITO

E’ rimasta vacante solo per poche ore la panchina del Legnano: dopo la conclusione del rapporto con Giampiero Erbetta, la società lilla presieduta da Giovanni Munafò ha scelto l’allenatore al quale affidare la guida tecnica della squadra impegnata nel campionato di Eccellenza: Giuseppe Fiorito.

IL COMUNICATO DEL CLUB

Il club ha pubblicato un comunicato per annunciare la decisione: “Il Legnano ha un nuovo allenatore. Dopo la rescissione consensuale dell’accordo con mister Giampiero Erbetta, il presidente Giovanni Munafò ha scelto Giuseppe Fiorito. Il tecnico, che compirà 53 anni il prossimo 12 dicembre, ha alle spalle due stagioni, distanziate l’una dall’altra, con la Vergiatese, e ha allenato in passato Brebbia e Ispra Angera. A lui il compito di rilanciare il Legnano e di far esprimere alla squadra le sue piene potenzialità. Al nuovo tecnico i migliori auguri di buon lavoro. Forza lilla!”.

ESORDIO COL VERBANO

Già al lavoro con la squadra, Giuseppe Fiorito esordirà domenica sulla panchina del Legnano in occasione della difficile trasferta sul campo del Verbano, squadra che in classifica ha un punto in più dei lilla.

CAMBIA ANCHE IL BUSTO 81

Nella giornata di oggi un’altra big del girone A di Eccellenza ha ufficializzato il cambio dell’allenatore: il Busto 81 ha interrotto il rapporto con Danilo Tricarico. Al suo posto è stato chiamato Stefano Civeriati.

