Giocatore in arresto cardiaco: dramma a Garbagnate

Il mondo del basket in ansia per le condizioni di salute di Alessio Allegri, classe ’82, che durante la partita tra la formazione del La Torre di Torre Boldone e Garbagnate di serie C Silver ha avuto un arresto cardiaco. Koeman, soprannome dello storico giocatore dell’Osl Garbagnate del presidente Enzo Marrapodi, conosciutissimo nel mondo del basket della zona, non si è ripreso nemmeno dopo il massaggio cardiaco e dopo che il medico presente in palestra ha usato il defibrillatore. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato ricoverato. Nelle ultime ore il suo cuore ha ripreso piano piano a battere ma bisognerà attendere ancora per capire se la situazione tornerà stabile. Le sue condizioni restano al momento molto delicate.