Il ruggito di Legnano e Castanese in Eccellenza

Quattordicesima giornata fatale per la Castellanzese che cade per la prima volta in questa stagione al cospetto di un Verbano che conferma l’ottimo stato di forma. Tra le squadre che approfittano del passo falso della capolista c’è il Fenegrò di bomber Pizzini. E’ il giorno della riscossa: per il Legnano, corsaro in casa della Varesina (ancora in gol Franzese) dove ottiene tre punti preziosissimi e per la Castanese che si tiene alle spalle il Ferrera Erbognone e si avvicina alla zona salvezza. Esordio col botto in nero verde per Simone Bramante in rete due volte.

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Accademia Pavese-Busto 81 0-2, Castanese-Ferrera Erbognone 4-0, Città Di Vigevano-Ardor Lazzate 3-1, Fenegrò-Sestese 2-0,Mariano-Varese 0-3, Union Villa Cassano-Alcione Milano 0-2, Varesina-Legnano 1-3, Verbano-Castellanzese 2-0.

CLASSIFICA: Castellanzese 35, Busto 81, Verbano 27, Fenegrò 26, Varesina, Varese 24, Legnano 23, Accademia Pavese, Sestese 22, Alcione Mariano 15, Castanese 13, Ardor Lazzate 12, Union Villa 10, Città di Vigevano 9, Ferrera Erbognone 6.

SERIE D – PARI INUTILE TRA ARCONATESE E MILANO CITY

C’è la firma di Riccardo Stronati sulla quinta vittoria stagionale dell’Inveruno di mister Andreoletti che conferma il suo ottimo momento liquidando la pratica Borgaro Nobis e salendo a quota 20 in scia alla zona playoff. D’Ausilio (Arconatese) e Tonani (Milano City) segnano nel derby finito in parità e che dopo i risultati di domenica fanno scivolare i ragazzi di Ezio Rossi in penultima posizione.

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Lecco-Sanremese Calcio 2-0, Arconatese-Milano City 1-1, Bra-Stresa Sportiva 0-1, Borgosesia-Pro Dronero 5-1, Casale-Calcio Chieri 2-1, Folgore Caratese-Savona 0-2, Inveruno-Borgaro Nobis 2-0, Lavagnese-Fezzanese 1-1, Ligorna-Sestri Levante 3-2.

CLASSIFICA: Lecco 38, Sanremese 33, Savona 27, Casale 25, Ligorna 24, Bra 21, Inveruno 20, Chieri 19, Folgore Caratese 18, Sestri Levante, Lavagnese 17, Arconatese, Fezzanese 15, Borgosaesia 14, Stresa, Pro Dronero 12, Milano City 10, Borgaro Nobis 4.

