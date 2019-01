Il Vela Mesero guarda tutti dall’alto nel “pazzo” girone N di Seconda

Nel “pazzo” girone N di Seconda si è vissuta un’altra giornata pirotecnica. Delle quattro squadre in testa alla classifica, solo il Real Vanzaghese Mantegazza ha ottenuto un punto (in casa con la Victor), mentre il Cuggiono ha perso in casa col sempre più incisivo Arluno (Paolucci), la Marcallese ha lasciato i tre punti al S.Stefano Ticino lanciato da Drenica e Pisciotta e l’Oratoriana Vittuone è crollata al cospetto del Parabiago. Di tutta questa situazione ha approfittato il Vela Mesero che con Li Sacchi e Parini ha vinto a Buscate ed è balzata sola al comando della classifica. In coda, bella vittoria per Arese sullo Sporting.

Nel girone M segna il passo il Bienate Magnago battuto in casa dalla Borsanese e ottiene un punto prezioso la Virtus Cantalupo col Lonate Pozzolo.

Nel girone Q, infine, va in onda il “Festival del gol”: le “nostre” segnano 20 gol con 17 giocatori diversi. Al comando resta la Baranzatese e alle sue spalle restano appaiate Novatese e Pro Novate. Il Cassina Nuova è sempre in scia della zona play off. In coda, triplo salto in avanti per Osal Novate e Ardor Bollate.

SECONDA CATEGORIA M – RESCALDINESE SCONFITTA E ULTIMA

DICIASSETTESIMA GIORNATA (domenica 20 gennaio): Città Samarate-Beata Giuliana 1-0, Bienate Magnago-Borsanese 1-2, Crennese Gallaratese-Canegrate Osl 4-1, Virtus Cantalupo-Lonate Pozzolo 1-1, Arnate-Olgiatese 0-0, Gorla Minore-Pro Juventute 1-0, Airoldi-Rescaldinese 2-0, NFO Ferno-SM Kolbe Legnano 2-0.

CLASSIFICA: Crennese Gallaratese 40, NFO Ferno 39, Olgiatese 37, Bienate Magnago 36, Lonate Pozzolo 31, Pro Juventute 30, Beata Giuliana 27, Gorla Minore 26, Arnate 21, Borsanese 20, Airoldi 18, Osl Canegrate, SM Kolbe 14, Virtus Cantalupo 11, Città di Samarate 9, Rescaldinese 8.

SECONDA CATEGORIA N – NOVE SQUADRE IN TRE PUNTI

DICIASSETTESIMA GIORNATA:Cuggiono-Arluno 0-1, S. Ilario Milanese-Casorezzo 1-1, Oratoriana Vittuone-Parabiago 0-4, Robur Albairate-Oratorio San Gaetano 2-0, Marcallese-S.Stefano Ticino 1-2, San Giuseppe Arese-Sporting Abbiategrasso 3-1, Buscate-Vela Mesero 0-2, Real Vanzaghese Mantegazza-Victor Rho 2-2.

CLASSIFICA: Vela Mesero 31, Real VanzagheseMantegazza 30, Robur Albairate, Parabiago, Oratoriana Vittuone, Cuggiono, Marcallese 29, Victor Rho, S.Stefano Ticino 28, Sporting Abbiategrasso 23, S.Ilario Milanese 21, Arluno 20, Buscate 18, Oratorio San Gaetano, SG Arese 14, Casorezzo 9.

SECONDA CATEGORIA Q – MASCAGNI SENAGO PERDE QUOTA

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Atletico Cinisello-Afforese 0-1, Paderno Dugnano-Cassina Nuova 1-4, Ardor Bollate-Mascagni 4-3, Palazzolo Milanese-NA Gunners 3-0, FC Bresso-Osal Novate 0-1, Niguarda-Pro Novate 2-5, Novatese-Rondinella 2-1, Baranzatese-Rondò Dinamo 4-2, Real Cinisello-San Giorgio 2-1.

CLASSIFICA: Baranzatese 48, Palazzolo 43, Novatese, Pro Novate 42, Afforese 36, San Giorgio 34, Cassina Nuova 32, Real Cinisello 27, Atletico Cinisello 25, Rondò Dinamo 24, Rondinella 23, Mascagni 22, Niguarda 20, Osal Novate, Ardor Bollate 18, NA Gunners 17, FC Bresso 8, Paderno Dugnano 5.

