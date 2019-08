Insultato perchè somiglia a Ribery, Berry lancia la sfida ai leoni da tastiera per una partita di calcio.

Insultato perchè somiglia a Ribery

Lui si chiama Berry ad è un grandissimo tifoso della Juventus e un bravissimo giocatore di calcio. Berry però ha anche una fortissima somiglianza all’ex fuoriclasse del Bayern Monaco e della nazionale francese Frank Ribery, somiglianza che ha fatto sentire libero qualcuno di poterlo insultare sui social.

La foto con Ramsey

Berry è originario di Teramo ma da 5 anni vive a Torino. La foto che ha scatenato i cyber bulli è quella che il ragazzo si è fatto scattare in compagnia del nuovo acquisto della Juventus Aaron Ramsey. La foto è finita sui social e di qui sono subito apparsi i primi insulti al suo indirizzo.

Gli Insuperabili

Berry però non si è fatto intimorire dai leoni da tastiera e ne ha subito parlato con Davide Leonardi, responsabile di Insuperabili, la onlus che sostiene tredici academy di calcio per atleti disabili in tutta Italia e per la quale il ragazzo gioca. Ai due è venuta quindi l’idea di sfidare i cyberbulli in una partita sul campo di calcio in un torneo che si disputerà nei prossimi giorni a Milano.

Con l’aiuto dello youtuber torinese Edoardo Mecca è nato anche il video di lancio della sfida.

