Inveruno epico: da 2-0 a 2-3 nella finale play off

INVERUNO EPICO: DA 2-0 A 2-3 IN 10′

Sul campo di Ligorna, dove si gioca la finale play off del girone A di Serie D, accade una di quelle cose che restano scritte negli annali. Al 26′ del secondo tempo, la squadra di casa segna il calcio di rigore che porta il risultato sul 2-0 a proprio favore nei confronti dell’Inveruno. Il cuore dei ragazzi di mister Andreoletti, però, batte forte. Tre minuti più tardi Jonathan Broggini, che poco prima aveva colpito il palo, insacca il gol del 2-1: è il 29′. Al 32′ Vincent De Maria, classe 1999 da poco entrato in campo, piazza il colpo del 2-2. Passano altri 6 minuti e Fabio Braidich gettato nella mischia dal mister, segna l’incredibile gol del 3-2 a favore dei gialloblu che passati in vantaggio conducono valorosamente in porto la vittoria della partita e, quindi, dei play off del Girone A.

SARA’ UN MERCOLEDI’ TUTTO DA VIVERE

Pioggia e temperature poco primaverili hanno fatto da cornice alle partite di andata del terzo turno di play off dei campionati regionali. In Promozione, la sfida tra Vighignolo e Rhodense si è chiusa sullo 0-0. In Prima Categoria, il Gorla Maggiore ha recuperato l’iniziale svantaggio sul campo dell’Olimpia Grenta, mentre la Solese ha ceduto di misura, 1-0 in casa dell’Azzano. In Seconda Categoria, vittoria in rimonta per il Cuggiono che davanti al pubblico di casa ha battuto la Tiranese, passata in vantaggio con Valli, grazie alle segnature di Dario Borroni e Drilon Sherifi.

Sarà quindi un mercoledì tutto da vivere, quello datato 22 maggio. La Rhodense aspetta il Vighignolo nel fortino del “Vinciguerra” di Lucernate. Gorla e Solese proveranno a superare il turno potendo contare sul fattore campo mentre il Cuggiono se ne andrà in Valtellina. Tutte le partite si giocano alle 20.30 ad eccezione di Solese-Azzano che inizia alle 16.

https://settegiorni.it/sport/calcio-arconates…e-inveruno-anche/