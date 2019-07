Jissen Dojo karate di Abbiategrasso alla World Youth League

Jissen Dojo karate: cinque atleti di Abbiategrasso alla seconda tappa Europea della World Youth League in Croazia.

Umag, Croazia, ha ospitato dal 3 al 7 luglio la seconda tappa Europea della World Youth League di Karate 2019 riservata alle classi Esordienti – Cadetti – Juniores ed Under 21: presenti oltre 4mila atleti in rappresentanza di 80 nazioni, per una competizione alla quale hanno partecipato oltre alle Nazionali anche club delle Federazioni ufficiali del Karate mondiale. Una gara quindi per molti aspetti anche più complciata di un Campionato del mondo. C'era anche il Jissen Dojo karate di Abbiategrasso con cinque atleti, guidato dal Maestro Giorgio Rainoldi: Anna Mastella, Francesca Burzo, Alessandro Di Lauro, Aurora Crivelli e James Russo. Tra infortuni pregressi e altissimo livello della manifestazione, gli atleti abbiatensi non sono riusciti a tornare a casa con medaglie, ma il bilancio è positivo per i valori tecnici e tattici messo in campo, comparabili con i migliori al mondo, e per la crescita dimostrata. "Nonostante non siano arrivate medaglie – è il commento della scuola – è stata un'esperienza che sicuramente sarà fondamentale per costruire e ribadire i successi di questa prima parte dell'anno".