Karate, la gaggianese Raissa Varieschi conquista il terzo posto al trofeo Open Fikta Lombardia disputatosi a Misano di Gera d’Adda.

Karate, prima medaglia 2019 per Raissa

Terzo posto e medaglia di bronzo per la karateka gaggianese Raissa Varieschi al trofeo Open Fikta Lombardia disputatosi domenica 19 gennaio a Misano di Gera d’Adda, Bergamo. Si tratta di fatto della prima gara di rilievo della stagione 2019, alla quale potevano partecipare solo cinture nere e che ha visto l’atleta della Asd Taizan Milano farsi valere nonostante il suo livello di “primo dan”. Un risultato che costituisce un buon auspicio per una stagione ricca di soddisfazioni. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.