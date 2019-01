La Castellanzese c’è: eccome… Immediato ritorno alla vittoria

LA CASTELLANZESE C’E’: ECCOME…

Con due gol in quattro minuti dell’attaccante Gibellini, (ed il terzo segnato poi da Dell’Aera che manda definitivamente ko l’Union Vuilla) la Castellanzese torna immediatamente alla vittoria e allunga sulla seconda in classifica che ora è il Verbano staccato di nove punti. La Varesina conferma il suo ottimo momento e liquida per 1-0 anche il Busto 81 (Broggi il marcatore) raggiungendo a quota 30 Fenegrò e Legnano che chiudono senza reti la sfida diretta. Nel big match in fondo alla classifica, colpo grosso dell’Ardor Lazzate che espugna il campo di Castano Primo grazie a Gambino.

LA SITUAZIONE

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Ferrera Erbognone-Alcione 2-3, Castanese-Ardor Lazzate 0-1, Varesina-Busto 81 1-0, Union Villa Cassano-Castellanzese 0-3, Fenegrò-Legnano 0-0, Verbano-Mariano 2-0, Acc. Pavese-Sestese 1-1, Città Vigevano-Varese 1-2.

CLASSIFICA: Castellanzese 41, Verbano 32, Busto 81, Varese 31, Varesina, Fenegrò, Legnano 30, Sestese 26, Alcione 24, Accademia Pavese 23, Mariano 21, Ardor Lazzate 19, Castanese 13, Union Villa 11, Città di Vigevano 9, Ferrera Erbognone 6.

