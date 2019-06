La Castoro Sport fa il pieno di medaglie ai campionati nazionali di Salerno.

Le altezze della Castoro Sport di San Vittore Olona hanno portato a casa diverse medaglie ai campionati nazionali di Salerno: un oro, 11 d’argento e 7 di bronzo. Grande emozione per le ragazze. Il presidente dalla società, Carmen Galli, contenta dell’ottimo risultato ottenuto ha detto:

“Niente è prevedibile per gli atleti/e della Castoro Sport se non la certezza di “emozionarci sempre”. Continuiamo nella nostra”grande sfida” di coinvolgere i diversi mondi vitali per diffondere la cultura del “con” e non del “per” una cultura di fraternità. Il mondo ha tanti colori : le persone corrono su strade diverse, il lavoro, l’arte, lo sport, la dimensione spirituale, le passioni se condivise possono farci incontrare! Dobbiamo essere generativi e continueremo ancora a trovare soluzioni creative e innovative accogliendo la vita e la realtà così come essa si propone. Se condivisa, diviene lievito culturale. “Anche noi siamo capaci” e vogliamo essere presenti in tutti i luoghi simbolici della nostra grande sfida: le piazze, le strade, le scuole, il cinema, il teatro, la chiesa…. e condividere la possibilità di esprimere noi stessi e le nostre abilità nello sport al di là del limite fisico, psichico e sensoriale.