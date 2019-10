Continua la serie positiva di risultati per la società di ginnastica ritmica Kinesis.

Kinesis ancora a podio, staccati i pass interregionali

Ennesimo weekend di soddisfazioni per la Kinesis 2008 di Venegono, che sembra proprio aver cominciato con il piede giusto la stagione sportiva. Sabato 12 ottobre , la società di ginnastica ritmica ha organizzato nel palazzetto di Venegono Inferiore la seconda prova regionale del Campionato di Specialità Gold. Dopo i successi della prima prova, Kinesis convince ancora, e qualifica tutte le 6 ginnaste, ciascuna con due esercizi, al Campionato Interregionale in programma il 2 novembre a Biella.

Nuove medaglie

Chiara Basso, campionessa nazionale al cerchio junior in carica, non brilla come sa fare a causa di qualche imprecisione, ma riesce comunque a conquistare due bronzi alla fune e al cerchio junior che valgono la qualificazione alla fase successiva del campionato. Le gemelle Giulia e Alice Intini abbattono il muro dei 15 punti nell’esercizio di coppia con cerchio e clavette, vincendo la gara e il titolo di campionesse regionali. Giulia conquista un prezioso oro anche al nastro senior, mentre Alice brilla d’argento al cerchio senior. Ivanna Kyshkan, esegue due buone prestazioni al cerchio e alle clavette senior, premiate dalla giuria con due bronzi. Giulia Gheradini sale sul gradino più alto con l’esercizio alla fune senior e Giorgia Costa è medaglia di bronzo alla palla senior.

“Centro pieno, ora in pedana per i pass nazionali”

Soddisfatta la responsabile tecnica Serena Farina: “Abbiamo centrato l’obiettivo di qualificare 11 esercizi su 11 possibili all’interregionale, in un campionato molto competitivo e di altissimo livello tecnico. Sono molto fiduciosa che le ginnaste daranno il tutto per tutto per cercare di staccare gli ambiti pass per il Campionato Nazionale”.

