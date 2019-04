La Rhodense è già in finale play off nel girone A di Promozione

Grazie alla vittoria ottenuta nei minuti di recupero in casa del Fagnano, la Rhodense ha chiuso al secondo posto nel girone A di Promozione. Avendo oltre nove punti di vantaggio sulla quarta in classifica, la Base 96 Seveso, gli orange di mister Gabriele Raspelli sono già in finale dei play off del girone A. Affronteranno la vincente di Morazzone-Gavirate. Di seguito il riassunto della emozionantissima giornata di campionato.

SERIE D GIRONE A – SORPASSO SALVEZZA DEL MILANO CITY

GIORNATA 33: Arconatese-Bra 0-2, Milano City-Borgosesia 3-1, Ligorna-Lecco 1-0, Stresa Sportiva-Folgore Caratese 0-4, Sestri Levante-Inveruno 0-2 Borgaro Nobis-Lavagnese 1-2, Calcio Chieri-Savona 0-0, Sanremese-Casale 0-2, Pro Dronero-Fezzanese 2-0.

CLASSIFICA: Lecco 83, Sanremese 58, Savona 54, Ligorna 53, Inveruno, Casale, Folgore Caratese 51, Bra 46, Chieri 44, Lavagnese 42, Milano City, Fezzanese, Borgosesia 40, Sestri Levante 37, Arconatese 36, Pro Dronero, Borgaro Nobis 26, Stresa 25.

GIORNATA 34 (domenica 5 maggio): Folgore Caratese-Borgaro Nobis, Fezzanese-Chieri, Borgosesia-Sanremese, Lecco-Arconatese, Savona-Ligorna, Inveruno-Milano City, Bra-Sestri Levante, Casale-Stresa, Lavagnese-Pro Dronero.

SERIE D GIRONE B – CAPITOMBOLO DELLA CARONNESE

GIORNATA 33: Olginatese-Ambrosiana 1-2, Rezzato-Caravaggio 2-0, Legnago Salus-Caronnese 4-1, Pro Sesto-Darfo Boario 2-1, Villa D’almè Valbrembana-Scanzorosciate 2-3, Mantova-Sondrio 2-2, Ponte S.p. Isola-Villafranca Veronese 1-1, Como-Virtus Bergamo 4-0, Ciserano-Seregno 2-1.

CLASSIFICA: Como 86, Mantova 82, Pro Sesto 66, Rezzato 65, Caronnese 59, Virtus Bergamo, Sondrio 44, Villa d’Almè VB, Caravaggio, Seregno, Ponte SP Isola 40, Scanzorosciate 36, Legnago Salus 35, Darfo Boario 32, Villafranca Veronese, Ambrosiana 30, Ciserano 26, Olginatese 18.

GIORNATA 34 (domenica 5 maggio): Villafranca Veronese-Mantova, Ambrosiana-Ciserano, Caronnese-Como, Sondrio-Legnago Salus, Scanzorosciate-Olginatese, Darfo Boario-Ponte SP Isola, Caravaggio-Pro Sesto, Seregno-Rezzato, Virtus Bergamo-Villa d’Almè VB.

PROMOZIONE A – FAGNANO AI PLAY OUT CON LA GUANZATESE

GIORNATA 30: Guanzatese-Base 96 0-3, Uboldese-Besnatese 3-0, Universal Solaro-FBC Saronno 7-2, Vergiatese-Gavirate 1-0, Cob 91-Muggiò 4-1, Lentatese-Olimpia Calcio 4-2, Fagnano-Rhodense 1-2, Morazzone-Meda 0-2.

CLASSIFICA: Vergiatese 64, Rhodense 62, Morazzone 58, Gavirate 57, Base 96 52, Meda 46, Universal Solaro 45, Olimpia Calcio 38, Uboldese 37, Cob 91 36, Muggiò 35, Besnatese 34, Guanzatese 33, Fagnano 28, Lentatese 22, FBC Saronno 19.

I VERDETTI – Vergiatese promossa in Eccellenza. Rhodense in finale play off. Play off: Morazzone-Gavirate. Play out: Guanzatese-Fagnano. Lentatese e FBC Saronno retrocesse in Prima Categoria.

PRIMA A – LA VANZAGHELLESE “RINGRAZIA” TRADATE

GIORNATA 30: Gorla Maggiore-Arsaghese 1-0, Cas Sacconago-Aurora Cerro M. Cantalupo 0-1, Vanzaghellese-Brebbia 2-1, Ispra-Cantello Belfortese 3-3, Union Tre Valli-Luino Maccagno 2-1, Antoniana-San Marco 2-1, Folgore Legnano-Solbiatese Insubria 3-1, Tradate-Valceresio A. Audax 1-0.

CLASSIFICA: Cas Sacconago 61, Gorla Maggiore 60, Aurora Cerro M. Cantalupo 57, Folgore Legnano 55, Vanzaghellese 54, Valceresio Audax 52, Tradate 44, Ispra 41, Solbiatese Insubria, Cantello Belfortese 37, Arsaghese 36, Antoniana 34, Brebbia 32, San Marco 28, Union Tre Valli 20, Luino Maccagno 9.

I VERDETTI – Cas Sacconago in Promozione. Play off: Gorla Maggiore-Vanzaghellese, Aurora Cerro M. Cantalupo-Folgore Legnano. Play out: Brebbia-San Marco. Union Tre Valli e Luino Maccagno retrocesse in Seconda Categoria

PRIMA B – ESPERIA, PLAY OFF CON LA POL. NOVA

GIORNATA 30: Desio-FM Portichetto 1-3, Ceriano Laghetto-Faloppiese Ronago 2-1, Castello Cantù-LarioIntelvi 5-1, Esperia Lomazzo-Monnet Xenia 1-1, Cantù Sanpaolo-Polisportiva Nova 1-0, Ardita Como-Real San Fermo 0-1, Rovellasca-Senago 4-1, Cabiate-Tavernola 3-1.

CLASSIFICA: Cabiate 68, Castello Cantù 63, Esperia Lomazzo 56, Polisportiva Nova 53, FM Portichetto 52, Ardita Como, Desio 46, Rovellasca 45, Ceriano Laghetto 38, Faloppiese Ronago 37, Tavernola 36, Real San Fermo 34, Senago 26, Monnet Xenia 24, Cantù Sanpaolo 23, LarioIntelvi 13.

I VERDETTI – Cabiate in Promozione. Castello Cantù in finale play off. Play off: Esperia Lomazzo-Polisportiva Nova. Play out: Senago-Monnet Xenia. Cantù San Paolo, Lario Intelvi retrocesse in Seconda.

PRIMA M – LA MOTTESE SFIDERA’ GARLASCO

GIORNATA 30: Sizianese-Casorate Primo 3-2, Mortara-Giovanile Lungavilla 4-3, Calcio Mottese-Lomellina 3-0, Stella Bianca Casarile-Oratorio Stradella 2-1, Garlasco-Siziano Lanterna 5-1, Alagna-Vigevano 3-1, Virtus Binasco-Vistarino 1-0, Albuzzano-Casteggio 0-1.

CLASSIFICA: Vistarino 66, Virtus Binasco 59, Garlasco 52, Mottese 51, Casteggio, Albuzzano 50, Alagna, Siziano Lanterna 45, Casorate Primo 43, Giovanile Lungavilla 41, Mortara 38, Oratorio Stradella 32, Sizianese 31, Vigevano 28, Stella Bianca Casarile 25, Lomellina Calcio 8.

I VERDETTI – Vistarino in Promozione. Play off: Virtus Binasco-Casteggio, Garlasco-Mottese. Play out: Sizianese-Vigevano. Stella Bianca Casarile, Lomellina retrocesse in Seconda.

PRIMA N – PREGNANESE RETROCESSA, TICINIA SALVA

GIORNATA 30: Concordia-Lainatese 2-0, CG Boffalorese-Osl Garbagnate 3-1, Nerviano-Ossona 3-2, Turbighese-Pontevecchio 1-1, Sedriano-Pregnanese 5-4, Barbaiana-Solese 1-2, Bollatese-Ticinia Robecchetto 3-4, Accademia Settimo-Triestina 1-1.

CLASSIFICA: Sedriano 75, Solese 62, Accademia Settimo 60, Boffalorese, Turbighese 57, Pontevecchio 46, Bollatese 41, Osl Garbagnate 38, Ossona 37, Ticinia Robecchetto, Lainatese 33, Barbaiana, Triestina 30, Concordia 27, Nerviano 24, Pregnanese 22.

I VERDETTI – Sedriano in Promozione. Play off: Solese-Turbighese, Accademia Settimo-Boffalorese. Play out: Barbaiana-Nerviano, Triestina-Concordia. Pregnanese retrocessa in Seconda.

SECONDA M – CANEGRATE-AIROLDI PER LA SALVEZZA

GIORNATA 30: Virtus Cantalupo-Beata Giuliana 5-3, NFO Ferno-Borsanese 2-0, Airoldi-Lonate Pozzolo 1-5, Gorla Minore-Città Samarate 6-5, Canegrate Osl-Olgiatese 0-2, Bienate Magnago-Pro Juventute 3-1, Crennese Gallaratese-Rescaldinese 0-0, Arnate-San Massimiliano Kolbe 1-2.

CLASSIFICA: NFO Ferno 64, Olgiatese 62, Bienate Magnago 58, Crennese Gallaratese 54, Pro Juventute 53, Gorla Minore 50, Lonate Pozzolo 48, Beata Giuliana 42, Arnate 39, Borsanese 34, Città Samarate 31, SM Kolbe 30, Virtus Cantalupo 28, Osl Canegrate 25, Airoldi 24, Rescaldinese 21.

I VERDETTI – NFO Ferno promossa in Prima Categoria. Play off: Olgiatese-Pro Juventute, Bienate Magnago-Crennese Gallaratese. Play out: Osl Canegrate-Airoldi. Rescaldinese retrocessa in Terza.

SECONDA N – PARABIAGO ESCLUSO DAI PLAY OFF

GIORNATA 30: Oratoriana Vittuone-Arluno 2-2, San Giuseppe Arese-Casorezzo 1-1, S. Stefano Ticino-Parabiago 0-0, Buscate-Oratorio San Gaetano 3-1, S. Ilario Milanese-Robur Albairate 2-3, Cuggiono-Sporting Abbiategrasso 1-0, Real Vanzaghese Mantegazza-Vela Mesero 3-0, Marcallese-Victor Rho 4-1.

CLASSIFICA: Real VanzagheseMantegazza 65, Cuggiono 57, Robur Albairate 53, Marcallese, Vela Mesero 52, Parabiago 51, Victor Rho 49, S.Stefano Ticino 43, Oratoriana Vittuone 41, Sporting Abbiategraso, S.Ilario Milanese 36, Arluno 31, Buscate 29, SG Arese 27, Casorezzo 25, Oratorio San Gaetano 20.

I VERDETTI – Real VanzagheseMantegazza promossa in Prima Categoria. Play off: Cuggiono-Vela Mesero, Robur Albairate-Marcallese. Play out: SG Arese-Casorezzo. Oratorio San Gaetano retrocesso in Terza.

SECONDA Q – NOVATESE, SCONFITTA DOLOROSA

GIORNATA 34:Ardor Bollate-Afforese 0-1, Novatese-Cassina Nuova 1-2, Atletico Cinisello-NA Gunners 0-0, Baranzatese-Osal Novate 2-1, FC Bresso-Paderno Dugnano sosp., Niguarda-Palazzolo 1-1, Real Cinisello-Pro Novate 1-3, San Giorgio-Rondinella 1-2, Mascagni-Rondò Dinamo 4-1.

CLASSIFICA: Baranzatese 81, Palazzolo, Afforese 70, Pro Novate, Novatese 69, Cassina Nuova 67, San Giorgio 62, Rondinella 51, Niguarda 42, Real Cinisello 40, Osal Novate 39, Mascagni 38, Atletico Cinisello 37, Rondò Dinamo 36, Ardor Bollate 31, NA Gunners 26, FC Bresso 22, Paderno Dugnano 4.

I VERDETTI – Baranzatese promossa in Prima Categoria. Play off: Palazzolo-Novatese, Afforese-Pro Novate. Play out: NA Gunners-FC Bresso. Paderno retrocesso in Terza.

