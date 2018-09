La Rhodense frena a Muggiò nella quarta giornata di andata del girone A di Promozione

LA RHODENSE FRENA A MUGGIO’

Reduce dalle brillanti prestazioni con Meda e Gavirate, la Rhodense inciampa sul campo di Muggiò ed esce sconfitta per 2-1 nel match valido per la quarta giornata di andata del girone A di Promozione.

PRIMO TEMPO DA DIMENTICARE

Gli arancioni allenati da Gabriele Raspelli, palesemente in difficoltà sul campo sconnesso, hanno giocato il primo tempo con poca verve e sono andati al riposo con due gol da recuperare.

DISTANZE ACCORCIATE SOLO AL 90′

Nel secondo tempo, pur tenendo costantemente il pallino del gioco, la Rhodense è riuscita solo ad accorciare le distanze con Davide Caruso in rete al 90′.

“E’ una sconfitta che ci farà bene – ha detto il bomber al termine – perché dobbiamo lavorare sodo e trovare quella continuità di rendimento che ancora ci manca. Il campo non era in buone condizioni e, se vogliamo, c’era un rigore sacrosanto su Gentile, ma non dobbiamo avere alibi. Non abbiamo fatto nulla per vincere la partita. Da domani: testa bassa e lavorare sodo”.

LA SITUAZIONE

Risultati: Base96-Meda 4-1, Besnatese-Cob 91 1-1, FBC Saronno-Fagnano 3-2, Gavirate-Universal Solaro 2-1, Muggiò-Rhodense 2-1, Olimpia Calcio-Morazzone 2-1, Uboldese-Lentatese 2-4, Vergiatese-Guanzatese 2-2.

Classifica: Vergiatese, Cob 91 10, Base 96, Muggiò 9, Olimpia Calcio, Besnatese, Guanzatese 7, Rhodense, Saronno, Morazzone, Gavirate 6, Uboldese, Meda, Lentatese 3, Fagnano 1, Universal Solaro 0.

Quinta giornata (domenica 7 ottobre, 15.30): Cob 91-Vergiatese, Fagnano-Besnatese, Guanzatese-Uboldese, Lentatese-Universal Solaro, Meda-Olimpia Calcio, Morazzone-FBC Saronno, Muggiò-Gavirate, Rhodense-Base 96.

