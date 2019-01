La Varesina espugna Castellanza nel big match del girone A di Eccellenza

LA VARESINA ESPUGNA CASTELLANZA

Grazie ad un gol di capitan Alessandro Albizzati nei minuti finali, la Varesina espugna il campo della Castellanzese e tiene aperta la corsa al vertice nel girone A di Eccellenza. Non ne approfitta il Fenegrò, sconfitto a Milano nell’anticipo di sabato, mentre compie un triplo balzo in avanti il Legnano di mister Fiorito che regola la Castanese con Provasio (che ha iniziato la stagione proprio a Castano Primo tornando in lilla a novembre), Grasso e Ronchi tutti in gol nel primo tempo. Gambino e Sala, invece, tengono a galla l’Ardor Lazzate che ha rischiato la sconfitta casalinga nella sfida salvezza con l’Union Villa

SEDICESIMA GIORNATA

Mariano-Acc. Pavese 1-0, Legnano-Castanese 3-0, Busto 81-Città Vigevano 2-1, Alcione Milano-Fenegrò 1-0, Sestese-Ferrera Erbognone 2-1, Ardor Lazzate-Union Villa Cassano 2-2, Varese-Verbano 0-0, Castellanzese-Varesina 0-1.

CLASSIFICA

Castellanzese 38, Busto 81 31, Fenegrò, Legnano, Verbano 29, Varese 28, Varesina 27, Sestese 25, Accademia Pavese 22, Alcione, Mariano 21, Ardor Lazzate 16, Castanese 13, Union Villa 11, Città di Vigevano 9, Ferrera Erbognone 6.

