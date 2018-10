E’ ufficiale: Legnano esonera il capo allenatore Giancarlo Sacco.

Legnano esonera Sacco, gli succede Mazzetti

Il Legnano Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore Giancarlo Sacco. La squadra viene affidata ad Alberto Mazzetti con vice Massimo Corrado, Silvio Saini e Davide Giglietti. Il nuovo staff dirigerà il primo allenamento sabato 27 ottobre a mezzogiorno al PalaBorsani.

Il grazie dei Knights

“I Knights ringraziano Sacco – si legge nella breve nota stampa diffusa dalla società – per l’impegno profuso in questi mesi e augura le migliori fortune all’allenatore per il prosieguo della propria carriera sportiva”.

A Legnano da questa stagione

Sacco, 61 anni, autentico monumento del basket italiano, era con gli Knights da pochissimo. Lo scorso giugno, dando la notizia del suo arrivo, il presidente Marco Tajana si era detto “molto felice” di poter dare alla squadra “un allenatore di così grande esperienza in un momento così delicato della società”. Ora le strade dei Cavalieri e di coach Sacco si dividono.

