Legnano Night Run: è stata un’edizione da record quella andata in scena venerdì 13 settembre a Legnano.

Legnano Night Run: “Io corro per Daniele”

Ben 3000 i partecipanti che hanno corso per le vie della città. “Io corro per Daniele” era scritto sulle maglie dei partecipanti perché l’evento era a sostegno del piccolo legnanese affetto dalla sindrome di Phelan-McDermid. Le partenze e l’arrivo sono state allestite nella zona del castello. Prima è andata in scena la Junior Run e il primo a tagliare il traguardo è stato Federico Legnani, davanti a Lorenzo Foglio e Davide Canino. Folla anche per lo “Street Work Out”, camminata con fermate a suon di fitness. E poi si è tenuta la corsa podistica non competitiva con Giulio Palunieri, il più veloce dietro di lui Federico Pisani e Fabio De Paoli. Tra le donne invece si è piazzata al primo posto Federica Cozzi, davanti a Paola Colon e Martina Tognin.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE